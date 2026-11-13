«Карусель уголовных дел». Против политзаключенных все чаще возбуждают новые дела о госизмене после осуждения за «терроризм» или диверсии

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил 19-летнего анархиста Дмитрия Сюткина к 9 годам лишения свободы по делу о призывах к поджогам военкоматов и попытке передать коктейль Молотова по просьбе «куратора». Об этом сообщает проект «Огни свободы» со ссылкой на письмо Сюткина, полученное 13 ноября. Молодого человека признали виновным по ряду «террористических» статей. Одновременно в Свердловский областной суд поступило другое дело против Сюткина — о госизмене.

Сюткин стал как минимум третьим фигурантом дел о «терроризме» и диверсиях, связанных с антивоенным сопротивлением, о новом преследовании которого по статье о госизмене стало известно в 2026 году. Ранее новые дела о госизмене за те же действия возбудили против анархиста Руслана Сидики, осужденного на 29 лет за атаку на военный аэродром и подрыв железной дороги, и Александра Лелеко, получившего 6,5 года за поджоги железнодорожного оборудования. Как рассказал The Insider адвокат правозащитного проекта «Первый отдел» Евгений Смирнов, возбуждение дел о госизмене против уже осужденных по «террористическим» статьям стало регулярной практикой.

Что известно о деле Сюткина

Впервые Сюткина задержали в 2023 году в возрасте 16 лет из-за публикации в его Telegram-канале «Вольная родина» о сборе денег на адвоката для одного из поджигателей военкоматов. Тогда подростка отпустили после опроса.

Как писали «Огни свободы», вскоре с Сюткиным связался человек, представившийся «куратором» из «Сибирского батальона», который предложил ему помощь с выездом за границу. Когда подросток согласился, собеседник дал ему контакт другого «куратора» — якобы из «Русского добровольческого корпуса». Тот попросил Сюткина передать неизвестным людям коктейли Молотова. На месте встречи подростка ждали сотрудники ФСБ.

До ареста Сюткин жил в Серове Свердловской области и учился в колледже на логиста. В своем Telegram-канале он продвигал идеи анархизма и уральского сепаратизма.

«Карусель уголовных дел»

В сентябре 2026 года ФСБ возбудила уголовное дело о госизмене против Руслана Сидики, гражданина России и Италии. В мае 2025 года его приговорили к 29 годам лишения свободы за атаку беспилотников на военный аэродром Дягилево под Рязанью, подрыв железнодорожных путей и подготовку еще одной диверсии. При этом еще в рамках первого дела следствие утверждало, что Сидики действовал по заданию украинских спецслужб. Новое дело фактически основано на обстоятельствах, которые суд уже посчитал доказанными в рамках первого дела.

В апреле стало известно о новом уголовном деле против 19-летнего Александра Лелеко, которого в октябре 2024 года приговорили к 6,5 года колонии за поджоги релейных шкафов на железной дороге. Уже в колонии Лелеко стал фигурантом дела о госизмене, после чего его этапировали в СИЗО-1 Красноярска. Как сообщало издание «Вот Так», перед этим молодого человека держали в тюремной больнице, где, по словам правозащитника Ивана Асташина, ему кололи психотропные препараты, пытаясь добиться показаний для нового дела.

Адвокат правозащитной организации «Первый отдел» Евгений Смирнов в разговоре с The Insider заявил, что подобная практика сейчас распространена, а возбуждение новых дел может быть связано с «палочной системой» силовых ведомств:

«Такое происходит постоянно. Иногда приходят к уже отбывающим наказание с новым делом, иногда выделяют материалы по 275-й <статья о госизмене — The Insider> еще во время следствия, а дело возбуждают после приговора, происходит такая карусель уголовных дел. Почему так происходит? Только предположения. Первое, самое очевидное. По делам о „терроризме“ следствие может вести СК, если возбуждать по 275-й, дело может уйти в ФСБ. Наверняка для внутренней статистики и отчетности Следственному комитету важно доводить дела по „террористическим“ составам до суда, а госизмену уже выделять отдельным материалом. В некоторых делах следователи говорили, что указание возбудить после приговора дело о госизмене приходило из прокуратуры после проверки дела. Обычно если дело сразу возбуждается ФСБ, то „терроризм“ и госизмена идут вместе, а если СК, то 275-ю добавляют после приговора».

Согласно статье 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ, уголовные дела по «террористическим» статьям могут расследовать как следователи Следственного комитета, так и следователи ФСБ. При этом дела о государственной измене (ст. 275 УК РФ), по общему правилу, отнесены исключительно к подследственности ФСБ. Если же уголовные дела, подследственные разным ведомствам, соединяют в одно производство, вопрос о том, какое ведомство будет вести расследование, решает прокурор.