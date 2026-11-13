Захваченные Россией иностранные компании перечисляют миллиарды рублей на войну против Украины — Bloomberg

Российские подразделения иностранных компаний, переданные под временное управление по распоряжению Владимира Путина, направляют миллиарды рублей на поддержку российской армии. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявления компаний, благотворительных организаций и публикации российских СМИ.

Большая часть пожертвований поступает в «Народный фронт» — организацию, созданную по инициативе Путина в 2011 году. После начала полномасштабного вторжения в Украину она запустила проект «Всё для Победы!», в рамках которого закупает для российских военных беспилотники, автомобили, средства связи и системы радиоэлектронной борьбы.

В частности, российское подразделение датского производителя теплоизоляции Rockwool, переданное под временное управление в декабре, спустя несколько недель перечислило «Народному фронту» 600 млн рублей. Деньги предназначались для закупки вездеходов, разведывательных дронов, средств связи и оборудования для радиоэлектронной борьбы.

Управление Rockwool получила компания, возглавляемая 33-летним предпринимателем Тимуром Амировым. Позднее Путин передал ему контроль над российскими предприятиями нидерландского производителя красок AkzoNobel и итальянского производителя электротехнического оборудования DKC. После этого предприятия пожертвовали в общей сложности 3 млрд рублей на нужды российской армии.

В AkzoNobel заявили Bloomberg, что полностью потеряли возможность контролировать деятельность своих российских подразделений и узнали о пожертвованиях из СМИ. Европейские владельцы DKC на запрос журналистов не ответили.

Ещё 1 млрд рублей в 2026 году перечислила «Народному фронту» пивоваренная компания AB InBev Efes, совместное предприятие бельгийской AB InBev и турецкой Anadolu Efes. Обе компании потеряли контроль над российским бизнесом в 2024 году, когда его передали под управление российской «ГК Вместе».

Немецкая торговая сеть Metro, российские предприятия которой также перешли под местное управление, в октябре пообещала пожертвовать «Народному фронту» 1 млрд рублей.

Поддержка армии не ограничивается денежными переводами. Пивоваренная компания «Балтика», ранее принадлежавшая датской Carlsberg, начала выпускать для российских военнослужащих безалкогольный напиток с кофеином «Для СВОих». Его производят специально для бесплатной отправки на фронт.

В 2023 году российские власти ввели механизм, позволяющий передавать под временное управление предприятия компаний из так называемых недружественных стран. Формально иностранные собственники сохраняют права на активы, однако теряют возможность управлять ими.

По данным Bloomberg, под такое управление уже попали десятки иностранных предприятий. С сентября российские власти активизировали изъятие активов, в том числе передали под контроль государства российский бизнес Nestlé и подразделения японской Japan Tobacco.

При этом крупные американские компании пока в основном избежали подобных мер. Bloomberg связывает это с попытками Кремля наладить отношения с администрацией Дональда Трампа. Кроме того, по словам близкого к Кремлю источника агентства, российские чиновники опасаются ответных действий США.

В октябре Путин объяснил передачу иностранных активов под временное управление необходимостью иметь возможность ответить на возможную конфискацию российских активов на Западе. Он допустил возвращение предприятий иностранным владельцам в случае возврата замороженных российских активов.

Как отмечает Bloomberg, пожертвования компаний несопоставимы с государственными расходами России на войну, которые в 2026 году, как ожидается, превысят 17 трлн рублей. Однако они позволяют новым руководителям предприятий публично демонстрировать поддержку российских властей.