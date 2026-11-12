Глиняные фигурки на Ближнем Востоке появились на три тысячи лет раньше, чем считалось, их лепили охотники-собиратели вместе с детьми

Археологи обнаружили на трех древних стоянках в Израиле 154 глиняных фигурки и их фрагмента возрастом от 11,6 до 15 тысяч лет. Это самая ранняя известная традиция лепки фигур из глины в Юго-Западной Азии. Предметы оставили натуфийцы — охотники и собиратели, которые первыми в регионе перешли к оседлой жизни, но еще не занимались земледелием. Исследование группы под руководством Лорана Давена из Еврейского университета в Иерусалиме опубликовано в журнале PLOS One.

До сих пор считалось, что глиняные фигурки появились на Ближнем Востоке вместе с первыми земледельцами в эпоху неолита, а у натуфийцев ученые знали всего две такие находки. Новые фигурки удалось выявить, когда исследователи перебрали около 40 кг обожженных комочков глины с раскопок на горе Кармель, в Галилее и в верховьях долины Иордана. Прежде эти комочки никто не изучал и считалось, что они связаны с изготовлением минеральных красителей. Среди них нашлось более тысячи предметов, сделанных людьми, в том числе 15 фигурок и 139 «цилиндров» — скорее всего, обломков тел и конечностей фигур.

Большинство фигурок, 11 из 15, изображают птиц, причем совсем маленьких — в среднем около 1,5 см. В поселении Эйнан-Маллаха тысячелетиями лепили птиц с вертикально вытянутой шеей и головой, опущенной вниз и повернутой влево. По мнению авторов, так древние мастера передавали брачный танец самцов кряквы, который те исполняют в конце зимы и весной. Именно уток чаще всего добывали жители этого поселения. Еще одна фигурка изображает хищную птицу, у которой тонкими линиями прорисованы перья на крыле и хвосте.

Две фигурки изображают копытных животных. Одна из них, по всей видимости, — голова горной газели. За ушами у нее два отверстия, куда, как предполагают ученые, вставляли веточки вместо рогов, а голову покрывал слой красной глины, нанесенный полосами, как окрас шерсти. Газель была главной добычей натуфийцев, но опознать ее среди их изображений до сих пор не удавалось. Кроме того, это одна из самых ранних в регионе фигурок, сделанных из нескольких материалов. Нашлись и две человеческие фигурки — торс с руками и лицо с крупным носом и углублением, куда, вероятно, вставляли украшение.

На нескольких предметах сохранились отпечатки пальцев. Измерив ширину папиллярных линий, ученые выяснили, что глину мяли и взрослые, и дети. На одной человеческой фигурке сначала остался отпечаток взрослого, а поверх него — ребенка, еще не достигшего подросткового возраста. Авторы считают, что взрослый передал недоделанную фигурку ребенку, и видят в этом редкое прямое свидетельство обучения ремеслу. Единственную целую фигурку птицы, по-видимому, держал в руках ребенок младше 10 лет.

Фигурки почти не истерты, поэтому, вероятно, их использовали недолго — например, во время праздников или сезонных событий. При этом находок только с трех стоянок уже больше, чем всех известных глиняных фигурок первых земледельцев со всего Леванта. Авторы приходят к выводу, что «революция символов», которую французский археолог Жак Ковен связывал с переходом к земледелию, началась раньше — вместе с переходом людей к оседлой жизни около 15 тысяч лет назад.