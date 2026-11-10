Охотники-собиратели ледникового периода пришли в Италию на две-три тысячи лет раньше, чем считалось — исследование

Новые раскопки в скальной стоянке Рипаро-Мокки у границы Италии и Франции показали, что охотники-собиратели ледникового периода пришли в Италию раньше, чем было принято считать. Морскую раковину из отложений вокруг найденного там древнего очага датировали временем от 30 до 30,8 тысячи лет назад. Исследование опубликовано в Journal of Archaeological Science: Reports.

Находки относятся к ноайльской культуре. Ее узнают по особым каменным орудиям, прежде всего маленьким резцам типа Ноай. Считалось, что культура двигалась на восток с севера Испании и Франции, а путь в Италию лежал через узкий прибрежный коридор, где находится Рипаро-Мокки. Однако, по прежним датировкам, на юге Италии она появилась 31–30 тысяч лет назад, а здесь — лишь около 28 тысяч лет назад.

Прежние данные о стоянке получены при раскопках 1938–1959 годов, когда мелкий грунт почти не просеивали. Теперь археологи фиксировали трехмерные координаты каждой находки, промывали всю почву через мелкое сито и изучили более 7,5 тысячи мелких каменных артефактов. Микроскоп показал, что резцами Ноай, которые считались инструментами для гравировки кости и рога, резали мясо и шкуры.

По мнению авторов, культура пришла со своей цельной системой поведения и быстро вытеснила местные традиции, а значит, ее принесли сами переселенцы, а не торговцы, которые взаимодействовали с ними. Их появление совпало с резким похолоданием и засухой около 30,5 тысячи лет назад, которые, вероятно, и погнали людей вдоль Средиземноморья к более мягкому климату Италии.

В июле международная группа ученых во главе с исследователями из стокгольмского Центра палеогенетики выяснила, что охотники верхнего палеолита добывали в основном самок мамонта. Определив генетический пол 521 животного, авторы установили, что в костных скоплениях на древних стоянках самки составляют 70%, тогда как среди случайных находок преобладают самцы.