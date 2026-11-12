Германия, Франция и Британия потребовали от Москвы освободить трех сотрудников ОБСЕ. Одного перевели в тюремную больницу в России

Как утверждает украинская правозащитная организация Ukrainian Legal Advisory Group со ссылкой на родственников Голды, его этапировали в лечебное исправительное учреждение № 7 ФСИН России. Оно расположено в поселке Полевой Кирсановского района Тамбовской области и предназначено в том числе для содержания и амбулаторного лечения заключенных с открытой формой туберкулеза, алкогольной и наркотической зависимостью.

Причина перевода Голды в это учреждение неизвестна. По словам родственников, он никогда не болел туберкулезом и не страдал алкогольной или наркотической зависимостью. Последний раз Голда выходил на связь с семьей 15 октября, а его перевод ожидался 19 октября. Официальной информации о его состоянии нет.

В сегодняшнем заявлении представители Германии, Франции и Великобритании подчеркнули, что сотрудники ОБСЕ выполняли обязанности в рамках международной миссии, созданной с согласия всех государств-участников организации, включая Россию. Три страны потребовали от Москвы сообщил о местонахождении и состоянии здоровья лишенных свободы, предоставить медицинскую помощь и позволить выйти на связь с родственниками.

Россия вывезла всех троих сотрудников ОБСЕ с оккупированных территорий в свои колонии

Голда стал третьим сотрудником миссии ОБСЕ, которого перевели с оккупированной территории Украины в Россию. Ранее, в 2025 году, Дмитрия Шабанова этапировали в исправительную колонию № 9 Омской области, а Максима Петрова — в колонию № 1 Челябинской области.