Германия, Франция и Британия потребовали от Москвы освободить трех сотрудников ОБСЕ. Одного перевели в тюремную больницу в России

Германия, Франция и Великобритания потребовали от России немедленно освободить трех бывших сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине — Вадима Голду, Максима Петрова и Дмитрия Шабанова, которые находятся в заключении с апреля 2022 года. В совместном заявлении, представленном 12 ноября на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, представители трех стран выразили обеспокоенность состоянием Голды. Его, по имеющимся сведениям, перевели из оккупированной Донецкой области в лечебную колонию в Тамбовской области России.
Как утверждает украинская правозащитная организация Ukrainian Legal Advisory Group со ссылкой на родственников Голды, его этапировали в лечебное исправительное учреждение № 7 ФСИН России. Оно расположено в поселке Полевой Кирсановского района Тамбовской области и предназначено в том числе для содержания и амбулаторного лечения заключенных с открытой формой туберкулеза, алкогольной и наркотической зависимостью.
Причина перевода Голды в это учреждение неизвестна. По словам родственников, он никогда не болел туберкулезом и не страдал алкогольной или наркотической зависимостью. Последний раз Голда выходил на связь с семьей 15 октября, а его перевод ожидался 19 октября. Официальной информации о его состоянии нет.
В сегодняшнем заявлении представители Германии, Франции и Великобритании подчеркнули, что сотрудники ОБСЕ выполняли обязанности в рамках международной миссии, созданной с согласия всех государств-участников организации, включая Россию. Три страны потребовали от Москвы сообщил о местонахождении и состоянии здоровья лишенных свободы, предоставить медицинскую помощь и позволить выйти на связь с родственниками.
Россия вывезла всех троих сотрудников ОБСЕ с оккупированных территорий в свои колонии
Голда стал третьим сотрудником миссии ОБСЕ, которого перевели с оккупированной территории Украины в Россию. Ранее, в 2025 году, Дмитрия Шабанова этапировали в исправительную колонию № 9 Омской области, а Максима Петрова — в колонию № 1 Челябинской области.
Вчера, 11 ноября, руководство Парламентской ассамблеи ОБСЕ выразило обеспокоенность переводом Голды. В организации напомнили, что статьи 49 и 76 Четвертой Женевской конвенции запрещают принудительное перемещение и депортацию защищаемых гражданских лиц с оккупированных территорий.
В ОБСЕ также подчеркнули, что достоверной и независимо подтвержденной информации об условиях содержания и состоянии здоровья всех трех заключенных до сих пор нет. Организация потребовала предоставить ее представителям и Международному комитету Красного Креста беспрепятственный доступ к сотрудникам миссии.
За что Россия осудила сотрудников ОБСЕ
Вадима Голду, работавшего ассистентом по безопасности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, задержали в апреле 2022 года. В июле 2024 года суд на оккупированной территории Донецкой области приговорил его к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже.
По версии Генпрокуратуры России, в 2021 году Голда собирал сведения о промышленных объектах Донецкой области для иностранной разведки. Российское ведомство утверждало, что впоследствии по этим объектам наносились ракетные удары, причинившие ущерб почти на 100 млн рублей. Суд также постановил конфисковать 43 бронированных автомобиля миссии ОБСЕ.
Дмитрий Шабанов и Максим Петров были приговорены в сентябре 2022 года к 13 годам лишения свободы каждый. Власти самопровозглашенной «ЛНР» обвинили их в государственной измене и передаче сведений американским спецслужбам.
ОБСЕ отвергла обвинения в адрес своих сотрудников и неоднократно требовала их освобождения. В июле 2024 года руководство организации осудило приговор Голде, назвав судебное преследование нарушением международных обязательств России.
Россия входила в число государств, согласовавших создание мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине в 2014 году. Однако в марте 2022 года Москва заблокировала продление ее мандата. С апреля миссия прекратила работу.