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Новости

В Британии госслужащего признали виновным в мошенничестве — он тайно работал на полную ставку в пяти госведомствах одновременно

The Insider
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Присяжные в Великобритании единогласно признали 56-летнего госслужащего Кашима Чоудхури виновным по девяти эпизодам мошенничества, сообщает Би-би-си. Весной 2023 года он тайно работал на полную ставку сразу в пяти госведомствах. В общей сложности Чоудхури незаконно получил из бюджета более 284 тысяч фунтов стерлингов. Судья предупредил, что ему грозит «весьма значительный» тюремный срок, и отказал в освобождении под залог.

С 2020 по 2023 год Чоудхури успел поработать на восьми пересекавшихся по времени должностях в госсекторе и так заработал 350 тысяч фунтов. Устраиваясь на новое место, он скрывал, что уже состоит на госслужбе. Работать ему разрешали исключительно из дома, поскольку он ухаживал за больной матерью. По контрактам его рабочая неделя доходила до 183 часов — больше, чем часов в семи сутках.

Руководительница Чоудхури в Агентстве по безопасности здравоохранения Алиша Адамс рассказала суду, что в мае 2023 года, когда чиновник уже три месяца был на больничном, он вышел на видеосвязь в белом гриме, чтобы выглядеть больным. Адамс заявила присяжным:

«Он потел, грим как будто стирался, так что под ним кожа была темнее. И на шее тоже».

Сам Чоудхури это отрицал. Позже выяснилось, что к звонку он подключился с почты Министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства (Defra).

В суде Чоудхури объяснил, что брал всё новые должности из страха остаться без средств к существованию — в 2013 году его сократили из Министерства образования, после чего ему диагностировали ПТСР. Подозрения в мошенничестве в 2023 году выявила правительственная Национальная инициатива по борьбе с мошенничеством. В июле того же года Чоудхури задержали, а в сентябре уволили с госслужбы. В Defra пообещали добиваться возврата полученных им денег.

Параллельно в Высоком суде рассматривается иск братьев и сестры Чоудхури. Они утверждают, что за несколько дней до смерти матери он надавил на нее, чтобы она подписала документы, по которым ему отходит половина семейного дома в восточном Лондоне стоимостью 2,1 млн фунтов. По словам истцов, тяжелобольная женщина почти ничего не видела, не говорила по-английски и не понимала, что подписывает. Чоудхури обвинения отрицает.

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Публикация:«В Британии госслужащего признали виновным в мошенничестве — он тайно работал на полную ставку в пяти госведомствах одновременно»

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