От лечения аутизма противопаразитарными препаратами до уголовного дела. История невролога Генералова, которого обвиняют в мошенничестве

Чертановский районный суд Москвы 24 октября продлил до 28 декабря 2026 года арест неврологу Василию Генералову, руководителю частной клиники «ПланетаМед». Врача обвиняют в мошенничестве при лечении детей с аутизмом, неправомерном обороте средств платежей и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. При этом у Генералова сформировалось многочисленное сообщество сторонников: тысячи родителей утверждают, что его методы помогли их детям, и добиваются освобождения врача.

По версии Следственного комитета, с декабря 2017 года по апрель 2026 года Генералов и другие сотрудники «ПланетаМед» убеждали родителей детей с аутизмом и тяжелыми неврологическими заболеваниями оплачивать дорогостоящие процедуры и препараты, которые не имели достаточного научного обоснования и не были показаны при соответствующих диагнозах. Следствие также утверждает, что деньги за медицинские услуги поступали на банковские карты подставных лиц.

Другой фигуранткой дела стала психиатр Татьяна Ободзинская, занимавшая должность медицинского директора «ПланетаМед». Ранее ей избрали домашний арест.

Как Генералов лечил детей с аутизмом

Василий Генералов — невролог, доктор медицинских наук, руководитель клиники «ПланетаМед», работавшей через ООО «Медлайн». Одним из направлений ее деятельности было лечение детей с расстройствами аутистического спектра (РАС).

Генералов продвигал собственный подход к лечению неврологических заболеваний, в основе которого лежало представление о влиянии на работу мозга нарушений обмена веществ, иммунных процессов, паразитарных инфекций и состояния желудочно-кишечного тракта.

Как писала «Медуза», пациентам назначали противопаразитарные препараты, гормоны, пептиды, биологически активные добавки и специальные диеты. В публикациях о клинике также упоминались хелатирование, барокамеры и процедуры со стволовыми клетками.

Часть назначений объяснялась необходимостью избавить организм ребенка от паразитов или предполагаемых токсинов. Однако аутизм не является паразитарным заболеванием, а применение противопаразитарных препаратов без подтвержденной инфекции не относится к доказанным методам помощи людям с РАС. Отдельные лекарства могут использоваться для лечения сопутствующих заболеваний и симптомов, но не для устранения самого аутизма.

Стоимость терапии, по рассказам родителей, могла достигать миллионов рублей. Семьи оплачивали консультации, обследования, препараты и длительные курсы процедур.

Некоторые утверждали, что после назначенного лечения состояние детей ухудшалось. Они сообщали о нарушениях сна, проблемах с пищеварением, аллергических реакциях и усилении поведенческих нарушений. При этом причинно-следственная связь между конкретными назначениями и последствиями должна устанавливаться медицинскими экспертизами.

Клинику проверяли и штрафовали еще до уголовного дела

Первые известные претензии к работе «ПланетаМед» возникли в 2019 году. По данным «Медузы», клинику привлекли к ответственности за оказание медицинской помощи в стационарных условиях без соответствующей лицензии.

В 2024 году деятельность клиники проверил Росздравнадзор. В помещениях ООО «Медлайн» обнаружили лекарственные препараты, которые, согласно материалам административного производства, не имели государственной регистрации в России либо были признаны недоброкачественными.

Как сообщало Агентство бизнес-новостей, по итогам разбирательства компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей, а Генералова — на 50 тысяч рублей.

В том же году московская налоговая инспекция № 26 установила, что с января по август клиника оказывала платные медицинские услуги без применения контрольно-кассовой техники. ООО «Медлайн» объявили предостережение о необходимости соблюдать порядок расчетов с пациентами.

В 2025 году Симоновский районный суд Москвы назначил клинике административное приостановление деятельности на 90 суток по статье 6.3 КоАП РФ — за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

По информации «Таких дел», проверяющие обнаружили отсутствие необходимых медицинских осмотров и вакцинации у части сотрудников, нарушения при организации уборки и захламление помещений.

Таким образом, государственные органы неоднократно выявляли нарушения в работе «ПланетаМед». Однако административные санкции касались прежде всего лицензирования, санитарных правил, оборота препаратов и финансовой дисциплины. Из доступных материалов не следует, что до возбуждения уголовного дела суды признавали мошенническими сами методы лечения Генералова. После административного приостановления клиника вновь фигурировала как действующий медицинский центр.

Жалобы родителей и уголовное дело

В 2024 году родители пациентов начали публично добиваться проверки методов лечения, применявшихся в «ПланетаМед». Они создали петицию, в которой ставили под сомнение эффективность терапии и требовали вмешательства надзорных органов.

В июне того же года психиатр Степан Краснощеков публично раскритиковал подходы Генералова и призвал родителей направлять обращения в контролирующие ведомства. После этого конфликт вокруг клиники получил широкую огласку.

Летом 2026 года стало известно о возбуждении уголовного дела. По версии Следственного комитета, сотрудники клиники использовали стремление родителей помочь детям, убеждая их оплачивать лечение, не имевшее необходимых медицинских оснований.

Следствие также утверждает, что деньги за услуги поступали на банковские карты подставных лиц. По версии правоохранительных органов, такая схема использовалась для сокрытия финансовых операций.

В августе в клинике прошли обыски. Генералова заключили под стражу, а Ободзинской избрали домашний арест.

Тысячи родителей выступили в защиту Генералова

Арест невролога вызвал масштабную кампанию поддержки. У Генералова оказалось многочисленное сообщество родителей, которые утверждают, что лечение в «ПланетаМед» помогло их детям после многолетних безуспешных обращений к другим специалистам.

Как писали «Такие дела», после задержания врача его сторонники создали специальный сайт, начали собирать подписи и направлять обращения президенту Владимиру Путину, председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и уполномоченному по правам человека.

В Telegram-сообществе поддержки Генералова на момент публикации издания состояли более пяти тысяч человек. Родители распространяли публикации с хештегами #ЗаГенералова, #ВернитеВрача и #СвободуГенералову.

В положительных отзывах семьи рассказывают, что после лечения дети начинали лучше спать, реагировать на обращенную речь, произносить новые слова и взаимодействовать с окружающими. Некоторые родители называют Генералова единственным врачом, которому удалось добиться заметных изменений в состоянии их детей.

Одна из матерей, Евгения Чикирева, рассказывала «Таким делам», что после лечения ее ребенок стал лучше понимать речь, реагировать на голос и проявлять новые эмоции. Она называла Генералова спасителем своей семьи.

Сторонники врача требуют учитывать их опыт при расследовании и утверждают, что готовы представить медицинские документы, подтверждающие улучшения.

Однако положительные отзывы, даже многочисленные и искренние, сами по себе не позволяют установить эффективность конкретных назначений. Для этого необходимо учитывать естественное развитие ребенка, сопутствующую терапию, изменения условий жизни и другие факторы.

Банкротство и финансовые претензии

Финансовые проблемы возникали и у самого Генералова. 7 февраля 2024 года Арбитражный суд Москвы признал его банкротом и ввел процедуру реализации имущества. В рамках банкротства рассматривались требования кредиторов на десятки миллионов рублей.

Сам Генералов отвергал претензии к своей деятельности и связывал кампанию против него с действиями недоброжелателей. В публичных заявлениях он также говорил о предполагаемом заговоре против его медицинских методов.

Виновность Генералова и Ободзинской по уголовному делу судом не установлена.