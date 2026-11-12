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Адвоката политзаключенных Марию Бонцлер приговорили к 12 годам по делу о «госизмене»

The Insider
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Судья Калининградского областного суда Александр Марочкин назначил адвокату, 66-летней Марии Бонцлер, 12 лет лишения свободы по статье о госизмене, обвинение требовало 15 лет. Срок в СИЗО зачтут из расчета день за день. Телефон осужденной суд распорядился сбросить до заводских настроек и обратить в доход государства, сим-карту — уничтожить. Понятен ли Бонцлер приговор, судья у нее не уточнил, сообщает «Слово защите».

Дело рассматривали в закрытом режиме, а саму Бонцлер Марочкин отстранил от заседаний и позволил ей лишь выступить с последним словом. Просьбу произнести его публично суд отклонил. Удалили из процесса и всех адвокатов по соглашению — из-за позиции защиты по поводу ознакомления с секретными материалами, хотя, по словам Бонцлер, гостайны в деле нет. Ее интересы по назначению сейчас представляет Анастасия Рихтер.

Следствие считает, что в 2024 году Бонцлер передала украинской разведке данные о сотрудниках ФСБ, которые вели дела о шпионаже, госизмене, терроризме и «конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством» — по ним она защищала обвиняемых. Представляющая ее интересы адвокат Каринна Москаленко утверждает, что эти сведения не были секретными и звучали в открытых заседаниях. Следователь — подполковник Д.Ю. Долгошеев — настаивает на обратном.

Бонцлер защищала Игоря Барышникова, Вадима Хайруллина, Евгению Федулову и других фигурантов политических дел в регионе. Ее задержали в мае 2025 года по статье о «конфиденциальном сотрудничестве», позже обвинение ужесточили до госизмены. По словам Бонцлер, в СИЗО у нее останавливалось сердце и случались гипертонические кризы. Адвокат Роман Морозов связывал ухудшение ее здоровья с генератором шума, который суд включал на заседаниях, однако его иск к судье принимать не стали.

Ранее сын Бонцлер, Вячеслав Медков, рассказывал проекту «Слово защите», что силовики требовали от матери дать показания против коллеги-адвоката, угрожая переквалифицировать дело на госизмену. Взамен ей обещали около двух с половиной лет вместо 15, но она отказалась.

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Публикация:«Адвоката политзаключенных Марию Бонцлер приговорили к 12 годам по делу о «госизмене»»

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