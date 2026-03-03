К делу калининградского адвоката Марии Бонцлер силовики намерены добавить обвинения в государственной измене. Об этом сообщает проект «Слово защите» со ссылкой на сына Бонцлер, Вячеслава Медкова.

По его словам, об этом Бонцлер сообщили следователи по ее делу. Официально обвинение по новой статье намерены предъявить «на днях».

Не ясно при этом, идет ли речь о переквалификации дела или нет: то есть, будут ли предъявлены Бонцлер две статьи или одна, но более тяжкая. Это станет известно только после встречи со следователем.

Сейчас правозащитницу обвиняют в «сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством» (ст. 275.1 УК РФ, от 3 до 8 лет). Статья 275 УК РФ о «госизмене» предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

Бонцлер — одна из немногих адвокатов в Калининграде, защищавшая политзаключенных, включая тяжелобольного Игоря Барышникова, осужденного за «фейки об армии». Ее задержали в мае прошлого года после обыска у нее дома.

Адвоката обвиняют в том, что она передавала спецслужбам «недружественного государства» сведения о силовиках, «которые становились ей известными в силу адвокатской деятельности». Как отмечает «Слово защите», обвинение против Марии Бонцлер, в частности, строится на переписке в Telegram с неким «сотрудником СБУ». По данным проекта, следствие еще осенью угрожало Бонцлер переквалифицировать ее дело на «госизмену», если та не даст показания против своего коллеги.