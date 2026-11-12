Башни ПВО вокруг Москвы и Валдая разработал и строит концерн «Крост», владелец которого был доверенным лицом Путина — «Радио Свобода»

Бетонные башни, на которые ставят ЗРПК «Панцирь» и «Тор» в Москве, Подмосковье и вокруг резиденции Владимира Путина на Валдае, разработал и выпускает строительный концерн «Крост», выяснило «Радио Свобода». Компанией владеет и руководит Алексей Добашин, который в 2018 году был доверенным лицом Путина на президентских выборах и Сергея Собянина на выборах мэра Москвы. Ни бизнесмен, ни его концерн под санкции не попали.

Заявку на изобретение «Многоуровневое инженерно-фортификационное сооружение специального назначения „Вышка“» подали в Роспатент в мае 2024 года. О войне в документе не говорится ни слова, а разработку объясняют активностью «бандформирований», которые запускают беспилотники по военным и промышленным объектам. Авторы подчеркивают дешевизну конструкции, срок возведения до 10 суток и возможность массового выпуска. Двух- и трехъярусные башни высотой 25–35 метров на чертежах совпадают с реальными вышками.

К моменту подачи заявки «Крост» уже изготовил пробную партию из 25 башен. Их делают на принадлежащей концерну фабрике «Мажино» под Сходней, а ее гендиректор Сергей Громоздин значится одним из авторов патента. По подсчетам издания, по всей России появилось около 200 таких сооружений, из них примерно сотня — в Москве и области, еще более 50 — вокруг Валдая.

После начала полномасштабной войны «Крост» выполнял и другие заказы военных: строил цеха для завода «Алмаз-Антей» в Москве, новое здание главного столичного военкомата и испытательный комплекс для беспилотников в «Руднево». Выручка компании выросла с 822 млн рублей в 2021 году до 5 млрд в 2022-м.

В конце октября «Радио Свобода» сообщило, что в радиусе 50 км от валдайской резиденции Путина построили еще 16 башен ПВО, их общее число превысило 50. Москву, по подсчетам издания, окружает около 100 таких позиций — лишь вдвое больше, чем резиденцию президента.