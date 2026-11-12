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В Казахстане задержали глав местного Фонда национального благосостояния и национальной железнодорожной компании

The Insider
Коллаж: Елжас Отыншиев (слева) и Нурлан Жакупов (справа) / Kursiv

Коллаж: Елжас Отыншиев (слева) и Нурлан Жакупов (справа) / Kursiv

Служба по противодействию коррупции в Казахстане задержала главу Фонда национального благосостояния «Самрук-Қазына» Нурлана Жакупова и руководителя национальной железнодорожной компании «Казақстан темир жолы» (КТЖ) Елжаса Отыншиева. Обоих подозревают в коррупционных преступлениях. 

Задержание прошло накануне, 11 ноября. Детали дела и обвинения в их адрес не разглашаются.

Утром 12 ноября в Астане из окон одного из ЖК неизвестные выбросили несколько сумок и чемоданов с пачками долларов. Некоторые СМИ и Telegram-каналы предполагают, что этот инцидент связан с обысками по делу Жакупова и Отыншиева. 

X (Twitter)https://twitter.com/KaztodayKT/status/2120780689713090725

Известно также о задержании других лиц, но их личности не разглашаются. 

Нурлан Жакупов занимает пост председателя правления «Самрук-Қазына» с апреля 2023 года. Единственный акционер «Самрук-Қазына» — правительство Казахстана. Хотя формально он называется Фондом национального благосостояния, его скорее можно сравнить с российской госкорпорацией «Ростех» — тоже крупный концерн, в ведении которого находятся разные предприятия. 

Нурлан Жакупов

Нурлан Жакупов

Пресс-служба «Самрук-Қазына»

«Самрук-Қазына» — это коммерческая структура, инвестиционный холдинг, который включает в себя предприятия нефтегазовой, химической и атомной промышленности, горно-металлургического комплекса, сфер энергетики, логистики и машиностроения. Среди них, например, «КазМунайГаз» (около четверти добычи нефти в стране) или оператор экспорта-импорта урана и топлива для АЭС «Казатомпром». Казахстанский Forbes называл компанию «холдингом холдингов».

С лета этого года, помимо прочего, как выяснил The Insider, лично Жакупов вошел в совет одной из крупнейших в мире международных горнодобывающих компаний Eurasian Resources Group (ERG). В стране на нее приходится около трети горно-металлургического комплекса. Она также является одним из ключевых поставщиков электроэнергии и крупным железнодорожным оператором во всей Центральной Азии.

Елжас Отыншиев

Елжас Отыншиев

Пресс-служба «Самрук-Қазына»

Отыншиев же возглавил национальную железнодорожную компанию в конце июля этого года. На должности он проработал меньше трех месяцев. До этого он тоже работал в «Самрук-Қазына» и ее дочерних структурах на разных позициях. 

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Публикация:«В Казахстане задержали глав местного Фонда национального благосостояния и национальной железнодорожной компании»

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