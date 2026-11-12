В Казахстане задержали глав местного Фонда национального благосостояния и национальной железнодорожной компании

Известно также о задержании других лиц, но их личности не разглашаются.

Нурлан Жакупов занимает пост председателя правления «Самрук-Қазына» с апреля 2023 года. Единственный акционер «Самрук-Қазына» — правительство Казахстана. Хотя формально он называется Фондом национального благосостояния, его скорее можно сравнить с российской госкорпорацией «Ростех» — тоже крупный концерн, в ведении которого находятся разные предприятия.