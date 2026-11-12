В Казахстане задержали глав местного Фонда национального благосостояния и национальной железнодорожной компании

Служба по противодействию коррупции в Казахстане задержала главу Фонда национального благосостояния «Самрук-Қазына» Нурлана Жакупова и руководителя национальной железнодорожной компании «Казақстан темир жолы» (КТЖ) Елжаса Отыншиева. Обоих подозревают в коррупционных преступлениях.
Задержание прошло накануне, 11 ноября. Детали дела и обвинения в их адрес не разглашаются.
Утром 12 ноября в Астане из окон одного из ЖК неизвестные выбросили несколько сумок и чемоданов с пачками долларов. Некоторые СМИ и Telegram-каналы предполагают, что этот инцидент связан с обысками по делу Жакупова и Отыншиева.
Известно также о задержании других лиц, но их личности не разглашаются.
Нурлан Жакупов занимает пост председателя правления «Самрук-Қазына» с апреля 2023 года. Единственный акционер «Самрук-Қазына» — правительство Казахстана. Хотя формально он называется Фондом национального благосостояния, его скорее можно сравнить с российской госкорпорацией «Ростех» — тоже крупный концерн, в ведении которого находятся разные предприятия.
«Самрук-Қазына» — это коммерческая структура, инвестиционный холдинг, который включает в себя предприятия нефтегазовой, химической и атомной промышленности, горно-металлургического комплекса, сфер энергетики, логистики и машиностроения. Среди них, например, «КазМунайГаз» (около четверти добычи нефти в стране) или оператор экспорта-импорта урана и топлива для АЭС «Казатомпром». Казахстанский Forbes называл компанию «холдингом холдингов».
С лета этого года, помимо прочего, как выяснил The Insider, лично Жакупов вошел в совет одной из крупнейших в мире международных горнодобывающих компаний Eurasian Resources Group (ERG). В стране на нее приходится около трети горно-металлургического комплекса. Она также является одним из ключевых поставщиков электроэнергии и крупным железнодорожным оператором во всей Центральной Азии.
Отыншиев же возглавил национальную железнодорожную компанию в конце июля этого года. На должности он проработал меньше трех месяцев. До этого он тоже работал в «Самрук-Қазына» и ее дочерних структурах на разных позициях.