В Испании прошла первая за 14 лет всеобщая забастовка из-за жилищного кризиса. Миллионы работников прекратили работу

В Испании 11 ноября прошла первая за 14 лет всеобщая забастовка, участники которой выступили против роста стоимости жилья, высоких арендных ставок и выселений. По данным профсоюзов, в акции приняли участие около 4 млн работников — примерно пятая часть всей рабочей силы страны. Массовые демонстрации состоялись в Мадриде, Барселоне и других городах. К вечеру в некоторых районах произошли столкновения с полицией, были задержаны не менее 73 человек, сообщает Reuters.

Забастовку поддержали два крупнейших профсоюзных объединения Испании — Всеобщий союз трудящихся (UGT) и Рабочие комиссии (CCOO), представляющие более миллиона работников, а также объединения арендаторов. Это первая общенациональная забастовка с 2012 года, когда испанцы протестовали против мер бюджетной экономии во время долгового кризиса еврозоны.

По оценке организаторов, на демонстрации более чем в 130 населенных пунктах вышли свыше 3 млн человек. В Мадриде сообщили о 120 тысячах участников, в Барселоне — более чем о 200 тысячах. При этом официальные оценки численности демонстрантов значительно ниже: в Барселоне полиция насчитала около 55 тысяч человек.

Объединение работодателей CEOE оспорило заявления профсоюзов о масштабах забастовки. По его данным, средняя доля участвовавших в ней работников по отраслям и регионам составила менее 5%. Национальная федерация объединений самозанятых ATA сообщила, что 92% самозанятых продолжили работать в обычном режиме.

Столкновения с полицией и остановка предприятий

Несмотря на сильные дожди и штормовую погоду, в крупных городах прошли массовые шествия. В Мадриде на улице Гран-Виа протестующие приветствовали закрытие магазинов Primark, H&M и Pull&Bear. Многие магазины в Барселоне также прекратили работу и закрыли витрины в ожидании беспорядков.

Вечером в Барселоне произошли столкновения с полицией. После завершения основного шествия участники протестов подожгли мебель на улицах. В Мадриде полиция применила слезоточивый газ, перцовые аэрозоли и травматические снаряды из вспененного материала для разгона демонстрантов в районе площади Испании.

По данным полиции, к вечеру по всей стране задержали не менее 73 человек и зарегистрировали 1044 происшествия, связанных с забастовкой, включая блокирование офисов и промышленных зон и поджоги мусорных контейнеров.

Профсоюзы заявили о намерении подать заявление о преступлении из-за действий полиции, которые они назвали несоразмерными. По их утверждению, при применении слезоточивого газа и дубинок пострадали 20 протестующих.

Наиболее заметные перебои в работе предприятий наблюдались в портах и автомобильной промышленности. По данным UGT и CCOO, участие в забастовке в этих отраслях достигло 90%. Полностью остановились отдельные предприятия, включая завод Volkswagen в Наварре и завод SEAT в Барселоне.

Метрополитен Барселоны отменил движение поездов вне часов пик. В Мадриде пассажиропоток метро в часы пик сократился на 42% по сравнению с аналогичным периодом предыдущей недели.

По данным оператора электросетей Red Eléctrica, в утренние часы потребление электроэнергии снизилось до 15,5%.

Главный экономист BBVA Research Мигель Кардосо оценил возможные потери испанской экономики от забастовки в 0,1–0,2% годового ВВП.

Аренда жилья обходится молодым испанцам почти в целую зарплату

Главной причиной протестов стал жилищный кризис, который особенно сильно затрагивает молодежь.

По оценке Банка Испании, стране не хватает около 750 тысяч жилых объектов. К 2028 году дефицит может превысить миллион.

На фоне роста цен на недвижимость всё меньше испанцев могут позволить себе приобрести собственное жилье, что увеличивает спрос на аренду и способствует дальнейшему росту арендных ставок.

По данным Молодежного совета Испании, средняя стоимость аренды составляет 1176 евро в месяц — около 98,7% средней месячной зарплаты молодого человека.

Протестующие требовали снизить стоимость жилья, прекратить выселения и повысить заработную плату. На демонстрациях звучали также призывы организовать массовую забастовку арендаторов, чтобы добиться уступок от собственников недвижимости.

Одним из поводов для усиления протестного движения стало выселение 87-летней женщины в Мадриде и ее последующая смерть. Этот случай вызвал многонедельные демонстрации.

Протесты проходят накануне досрочных выборов

Всеобщая забастовка состоялась менее чем за три недели до досрочных парламентских выборов, назначенных на 29 ноября.

Премьер-министр Педро Санчес объявил выборы после нескольких недель протестов и отказа парламента одобрить правительственные указы, направленные на ограничение выселений и сдерживание роста арендной платы.

По данным Reuters, Санчес рассчитывает использовать недовольство избирателей жилищным кризисом, чтобы переключить внимание с других проблем, включая гибель людей при инциденте с мигрантами в Сеуте и железнодорожную катастрофу, произошедшую в октябре.

Правительство защищает свои действия в связи с этими происшествиями, однако Социалистическая рабочая партия Санчеса пока уступает соперникам в опросах общественного мнения.

Представители бизнеса считают, что забастовка не поможет решить жилищный кризис. Вице-президент крупнейшего объединения работодателей CEOE Анхела де Мигель заявила, что нехватка доступного жилья затрагивает и малые предприятия, поскольку затрудняет поиск сотрудников. По ее мнению, власти должны стимулировать строительство и снижать налоги на приобретение недвижимости.