В Испании при столкновении скоростных поездов погибли 69 человек. Диспетчеры применили неправильный протокол безопасности — El Pais

По меньшей мере 69 человек погибли и 58 получили ранения в результате столкновения двух скоростных поездов в Испании. Как выяснила El País, незадолго до катастрофы диспетчеры мадридского вокзала Аточа распорядились применить неправильный протокол безопасности и разрешили одному из поездов продолжить движение без дополнительных ограничений скорости.

Катастрофа произошла утром 28 октября возле города Урда в регионе Кастилия — Ла-Манча. Два поезда, принадлежавшие государственной компании Renfe и частному оператору Iryo, следовали из Мадрида в Андалусию. После остановки состава Iryo 6076 поезд AVE 2080 врезался в него сзади. От удара несколько вагонов сошли с рельсов.

По данным El País, в 8:36 машинист AVE сообщил диспетчерскому центру о сбое передачи данных в системе LZB, которая должна предотвращать столкновения поездов. Система также сигнализировала, что впереди находится другой состав.

Согласно руководству для машинистов Renfe и оценкам трех опрошенных газетой экспертов, в такой ситуации диспетчеры должны были применить протокол LZB 3. Он предусматривает движение с ограниченной скоростью, позволяющей машинисту остановить поезд при обнаружении препятствия. По словам одного из инженеров, участвовавших в установке системы, после остановки поезда должны были возобновлять движение со скоростью не более 40 км/ч.

Однако диспетчеры выбрали протокол LZB 4, позволяющий центру управления самостоятельно определять условия движения. Машинисту приказали продолжить путь в обычном режиме, без дополнительных ограничений. На этом участке поезд мог развивать скорость до 200 км/ч. Менее чем через 20 минут произошло столкновение.

Издание также приводит запись переговоров, свидетельствующую о растерянности диспетчера. Во время разговора с машинистом сотрудник центра управления искал нужную инструкцию, спрашивал у коллег, какой протокол следует применить, а затем сказал: «Подождите минутку, машинист, я тут запутался. Мне говорят, что сейчас всё исправят».

Компания Adif, управляющая железнодорожной инфраструктурой, отказалась комментировать применение протоколов, сославшись на судебное расследование. При этом высокопоставленный источник El País в компании признал, что протокол был применен неправильно.

В Испании объявлен трехдневный траур. Спасатели продолжают обследовать поврежденные вагоны, используя беспилотники и специальную технику. Власти сообщили об обнаружении человеческих останков, которые еще предстоит идентифицировать. По данным на 29 октября, в больницах региона Кастилия — Ла-Манча оставались 50 пострадавших, а родственники заявили о пропаже 64 человек. Для опознания погибших Гражданская гвардия открыла пункты сбора образцов ДНК в Мадриде, Толедо, Кордове и Севилье.

Премьер-министр Педро Санчес пообещал установить все обстоятельства катастрофы и усилить меры безопасности. Министр транспорта Оскар Пуэнте назвал столкновения такого типа крайне маловероятными и допустил, что причиной аварии могла стать человеческая ошибка.

Это уже вторая крупная железнодорожная катастрофа в Испании за десять месяцев. В предыдущем столкновении поездов Renfe и Iryo на той же линии возле города Адамус в Андалусии погибли 46 человек. После новой аварии испанские машинисты провели ранее запланированную забастовку, требуя увеличить инвестиции в безопасность железных дорог.

Катастрофа стала самой смертоносной железнодорожной аварией в Европе с 2013 года, когда при сходе поезда с рельсов в Сантьяго-де-Компостела погибли 80 человек.