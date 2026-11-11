Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который разрешит участникам войны в Украине засчитывать военную службу в стаж муниципальной

Депутаты Госдумы в среду, 11 ноября, одобрили в первом чтении законопроект, который разрешает засчитывать военную службу в стаж муниципальной. Это следует из карточки законопроекта на сайте нижней палаты парламента.

Подобная мера даст ветеранам войны в Украине возможнось претендовать на руководящие должности в муниципалитетах. Сейчас для подобных постов необходим стаж как минимум от двух лет, а карьеру кандидаты начинают с низкооплачиваемых позиций. На участников войны это правило распространяться не будет.

В пояснительной записке к законопроекту уточнялось, что такая мера позволит «стимулировать» устройство участников войны на муниципальную службу, а также поддержит их социальную адаптацию.

Помимо доступа к более высоким должностям участники войны также смогут претендовать на соответствующие дополнительные выплаты и другие гарантии.

«Сейчас для высших должностей в муниципальной службе обязателен стаж не менее двух лет. Без такого опыта можно претендовать только на младшую группу должностей — как правило, это небольшие зарплаты и технические функции. Мы должны сделать так, чтобы ребята смогли найти достойную работу. Соответствующие должности дадут им и социальные гарантии: доплаты к пенсии и дополнительный отпуск», — объясняла меру депутат от «Единой России» Дарья Лантратова.

Привилегии будут действовать для военных Минобороны, а также для тех, кто прошел службу по контракту в войсках Росгвардии.