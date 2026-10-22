«Нас используют как солдатиков для хайпа»: в Кировской области отправили в отставку мэра Сосновки — бывшего участника войны в Украине

В городе Сосновка Кировской области отправили в отставку мэра Никиту Горелова — бывшего участника войны в Украине и выпускника президентской кадровой программы «Время героев». В своем Telegram-канале он обвинил региональные власти в том, что те используют бывших военных «как солдатиков для хайпа».

Горелов был мобилизован на войну в сентябре 2022 года. В октябре 2024-го он был избран главой Сосновского городского поселения. Сам он писал, что получил предложение возглавить Сосновку неожиданно, когда «только откатился на отдых» с боевой задачи.

Вскоре после вступления в должность Горелов начал активно критиковать «жуликов из предыдущих администраций». В декабре мэр обвинил их в провокации: в конце 2024-го он получил предписание вернуться на фронт. Поводом, по его словам, стало то, что он «затронул тему коррупции» в городе.

Помощник мэра тогда обвинил в этой «подлости» лично губернатора Кировской области. Горелова поддержали жители Сосновки: они создали петицию, которую в итоге подписали более 4 тысяч человек. Бывший военный в результате сохранил пост мэра.

Работая мэром, Горелов выступал против муниципальной реформы о ликвидации местного самоуправления и добился уголовного дела против спикера местной гордумы, который построил «мусорный» дом использованных стройматериалов.