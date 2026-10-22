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Новости

«Нас используют как солдатиков для хайпа»: в Кировской области отправили в отставку мэра Сосновки — бывшего участника войны в Украине

The Insider
Фото: глава Сосновки / Telegram

Фото: глава Сосновки / Telegram

В городе Сосновка Кировской области отправили в отставку мэра Никиту Горелова — бывшего участника войны в Украине и выпускника президентской кадровой программы «Время героев». В своем Telegram-канале он обвинил региональные власти в том, что те используют бывших военных «как солдатиков для хайпа». 

Горелов был мобилизован на войну в сентябре 2022 года. В октябре 2024-го он был избран главой Сосновского городского поселения. Сам он писал, что получил предложение возглавить Сосновку неожиданно, когда «только откатился на отдых» с боевой задачи. 

Вскоре после вступления в должность Горелов начал активно критиковать «жуликов из предыдущих администраций». В декабре мэр обвинил их в провокации: в конце 2024-го он получил предписание вернуться на фронт. Поводом, по его словам, стало то, что он «затронул тему коррупции» в городе. 

Помощник мэра тогда обвинил в этой «подлости» лично губернатора Кировской области. Горелова поддержали жители Сосновки: они создали петицию, которую в итоге подписали более 4 тысяч человек. Бывший военный в результате сохранил пост мэра. 

Работая мэром, Горелов выступал против муниципальной реформы о ликвидации местного самоуправления и добился уголовного дела против спикера местной гордумы, который построил «мусорный» дом использованных стройматериалов.

Горелов отчитывается о начатом ремонте дороги / Глава Сосновки / Telegram

Горелов отчитывается о начатом ремонте дороги / Глава Сосновки / Telegram

Издание «Вёрстка» в январе прошлого года писало, что в Администрации президента Горелова в итоге признали «самым неудачным» примером назначения участника войны на руководящие должности. Винили при этом губернатора — за то, что он «сначала не выстроил отношения», а потом «долго тянул с решением его вопросов».

Сбор подписей и борьба против реформы местного самоуправления успехом не увенчались: в конце 2025-го в Кировской области приняли закон, который упразднил муниципальные районы, — вместо них появились округа. В результате Сосновка лишилась собственной администрации. Следствием этого и стала отставка Горелова. 

Горелов (слева) с местным жителем / Глава Сосновки / Telegram

Горелов (слева) с местным жителем / Глава Сосновки / Telegram

В последних постах в своем Telegram-канале Горелов обвинил региональные власти в «серьезном давлении» в последние годы и пожаловался, что он первый из программы «Время героев», кого оставили «за бортом». Горелов при этом утверждает, что его случай не единственный: у некоторых избранных участников войны вовсе не было возможности поработать в своих новых должностях. 

В пример он приводит главу Гурёнского сельского поселения Дениса Рычкова. Он был тоже избран в 2024-го, но, по словам Горелова, «остается второй год на СВО». Еще один сослуживец Горелова после освещения проблемы с недостроенной школой «немедленно был выслан в зону СВО» и принудительно подписал контракт, утверждает он:  

«‎И тут уж размытой ответственностью не пахнет. Эти факты говорят о системности проблемы и незаинтересованности в ее решении. ‎По сути, нас используют как солдатиков для хайпа, а после списывают».

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Публикация:««Нас используют как солдатиков для хайпа»: в Кировской области отправили в отставку мэра Сосновки — бывшего участника войны в Украине»

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