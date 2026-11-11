WP: Замгоссекретаря США Сара Роджерс съездила в отпуск за счет миллиардера, сооснователя сервиса Stripe Патрика Коллисона

Заместитель госсекретаря США по публичной дипломатии и связям с общественностью Сара Роджерс в ноябре 2025 года отдыхала на Средиземноморье за счет ирландского миллиардера Патрика Коллисона — сооснователя платежной компании Stripe и члена совета директоров Meta. Это следует из предварительной финансовой декларации, которую The Washington Post получила по запросу. Роджерс оценила подарок в $11,9 тысячи.

Поездка состоялась через месяц после вступления Роджерс в должность. В декларации она назвала Коллисона другом, с которым была знакома еще до госслужбы, и указала, что он оплатил расходы всей группы. По словам представителя Госдепартамента, Роджерс летела на частном самолете миллиардера вместе с экономистом Тайлером Коуэном, а сам отпуск планировался до ее утверждения в должности. Группа посетила музеи и исторические места в Египте, Грузии и Греции.

В Госдепе подчеркнули, что Роджерс сообщила о поездке ведомству и Управлению по этике правительства США и никогда не занималась вопросами, связанными со Stripe. Представитель Коллисона уточнил, что тот уже восемь лет возит друзей в ежегодные путешествия, а деловых встреч во время поездки не было. Федеральные правила запрещают чиновникам принимать подарки из-за их служебного положения, однако допускают исключение для подарков от личных друзей.

Опрошенные изданием эксперты по этике не смогли определить по декларации, был ли нарушен закон. Главный юрисконсульт организации Project on Government Oversight Скотт Эйми сказал:

«Я думаю, что лучшая практика для любого госслужащего — отказываться даже от разрешенных подарков, чтобы избежать видимости конфликта интересов».

В октябре Белый дом попросил уйти в отставку посла США в Греции Кимберли Гилфойл. Поводом стали публикации The Wall Street Journal, по данным которой в июле 2025 года Гилфойл попросила донора Трампа Эрика Детерса погасить ее долг по кредитной карте в $100 тысяч, пообещав взамен доступ к чиновникам администрации. Гилфойл отрицает обвинения.