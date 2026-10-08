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WSJ: Посол США в Греции Кимберли Гилфойл просила спонсора Трампа тайно перевести ей $100 тысяч на погашение долга по карте American Express

The Insider
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Посол США в Греции Кимберли Гилфойл незадолго до слушаний в Сенате по своей кандидатуре просила бывшего кандидата в Конгресс от Кентукки Эрика Детерса перевести $100 тысяч в счет ее долга перед American Express. Как пишет The Wall Street Journal, ознакомившаяся с их перепиской, Гилфойл уверяла, что такой платеж нигде не отразится. Детерс деньги не перевел, объяснив, что в таком случае ему пришлось бы развестись.

По данным газеты, Детерс рассчитывал через Гилфойл, бывшую невесту Дональда Трампа-младшего, добиться внимания новой администрации к своим налоговым и юридическим проблемам и обещал ей до $1 млн в случае успеха. Гилфойл писала главе Налоговой службы США Билли Лонгу и пересылала эти сообщения Детерсу, а также рассказывала ему о попытках повлиять на Минюст. При этом она не раз просила Детерса не упоминать деньги в переписке. В январе 2025 года она написала ему:

«Это кошмар, ты буквально лишишь меня должности посла, перестань писать».

Адвокат Гилфойл Джесси Биннолл заявил, что посол оспаривает подлинность сообщений, но подробностей не привел. По его словам, до назначения Гилфойл получала гонорары за выступления и ей остались должны за участие в мероприятиях. Детерс, который, по его словам, за несколько лет заплатил ей $300 тысяч, утверждает, что ничего ей не должен.

В посольстве США заявили, что Гилфойл прошла полную проверку в двухпартийном комитете Сената по международным отношениям. Госсекретарь Марко Рубио, посетивший в среду Афины, похвалил работу американского посольства и назвал Гилфойл сильным послом.

На прошлой неделе ведущие демократы из комитетов по международным делам Сената и Палаты представителей призвали Госдеп проверить поведение Гилфойл. Поводом стало расследование WSJ о том, что посол продвигала на Балканах греческую компанию Aktor, лоббист которой Христос Марафацос сопровождал ее на встречах с правительствами региона. Также газета сообщала, что в марте на ужине в Афинах Гилфойл, обсуждая грядущую отставку правительства Румынии, заявила министру энергетики Греции, что США могут проделать такое с любой страной, в том числе с Грецией. Адвокат Гилфойл оспорил это описание.

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Публикация:«WSJ: Посол США в Греции Кимберли Гилфойл просила спонсора Трампа тайно перевести ей $100 тысяч на погашение долга по карте American Express»

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