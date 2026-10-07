В здании Европарламента в Страсбурге выставили статую голого Трампа. Скульптура называется «Оранжевая чума»

В здании Европейского парламента в Страсбурге (Франция) выставлена скульптура, изображающая президента США Дональда Трампа в обнаженном виде. Как сообщает DW, работа датского скульптора Йенса Галсхёта называется «Оранжевая чума».
Скульптура изображает Трампа с дубинкой в руках сидящим на плечах у человека меньшего роста. «Я сделал бы всё, чтобы помочь ему. Кроме того, чтобы слезть с его спины», — гласит надпись на постаменте. Скульптура покрыта 23-каратным золотом (The Insider ранее писал о любви американского президента к этому металлу). Высота конструкции — 2,5 метра. Как пишет DW, Галсхёт посредством своей работы протестует против того, что Трамп препятствует усилиям по борьбе с изменением климата.
Скульптура установлена по инициативе депутата Европарламента от Дании Пера Клаусена. Политик заявил, что его не волнует возможная негативная реакция Трампа: «Если кто-то настолько болезненно реагирует на критику, что не может вынести демонстрации этой скульптуры в Европейском парламенте, то ему не место на мировой арене».
Пока никакой публичной реакции от президента США или Белого дома не последовало. Скульптура простоит в здании Европарламента до 8 октября.