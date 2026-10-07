В здании Европарламента в Страсбурге выставили статую голого Трампа. Скульптура называется «Оранжевая чума»

Скульптура установлена по инициативе депутата Европарламента от Дании Пера Клаусена. Политик заявил, что его не волнует возможная негативная реакция Трампа: «Если кто-то настолько болезненно реагирует на критику, что не может вынести демонстрации этой скульптуры в Европейском парламенте, то ему не место на мировой арене».

Пока никакой публичной реакции от президента США или Белого дома не последовало. Скульптура простоит в здании Европарламента до 8 октября.