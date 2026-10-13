Белый дом попросил посла США в Греции Кимберли Гилфойл уйти в отставку на фоне скандала вокруг ее просьбы к донору Трампа

Белый дом попросил посла США в Греции Кимберли Гилфойл подать в отставку. Об этом было сообщено на брифинге 13 октября:

«Мы попросили посла Кимберли Гилфойл уйти в отставку. Желаем ей всего наилучшего».

Накануне вечером президент Дональд Трамп заявил журналистам, что администрация изучает вопрос об увольнении Гилфойл и недовольна ситуацией. Он ответил на вопрос прессы перед отъездом на предвыборный митинг в Огайо. По данным CNN, решение должно было быть принято в ближайшее время.

Поводом стала серия публикаций The Wall Street Journal. 7 октября газета написала, что в июле 2025 года, незадолго до слушаний в Сенате Гилфойл, по ее утверждению, попросила донора Трампа Эрика Детерса оплатить ее долг по карте American Express в $100 тысяч. Взамен, по данным издания, она обещала доступ к чиновникам администрации. Детерс деньги не перевел. Адвокаты Гилфойл оспорили подлинность переписки и заявили, что Детерс был должен ей за выступления. Позже WSJ сообщила, что генеральный инспектор Госдепартамента проверяет, не получала ли посол подарки и услуги от частных бизнесменов.

Гилфойл — бывшая ведущая Fox News и экс-невеста Дональда Трампа-младшего. Трамп объявил о ее назначении послом в Греции в декабре 2024 года, Сенат утвердил ее кандидатуру в сентябре 2025-го.