Российской активистке в аэропорту Германии предложили сотрудничать с немецкой разведкой, а после отказа закрыли въезд в Шенген — Пивоваров

Российская активистка, прилетевшая в Германию, сразу после прохождения паспортного контроля оказалась на беседе с сотрудниками Федеральной разведывательной службы страны. Под конец разговора ей предложили подписать соглашение о сотрудничестве. Об этом рассказал координатор «Консулов Антивоенного комитета» Андрей Пивоваров в своем Telegram-канале.

Помимо прочего, у россиянки выясняли, кого она подозревает в связях с российскими спецслужбами. Подписывать документ активистка не стала. В итоге ее внесли в перечень лиц, которым закрыт въезд в Шенгенскую зону, сочтя ее возможной угрозой национальной безопасности Германии.

Пивоваров напомнил, что в России за конфиденциальное сотрудничество с представителями иностранных государств, направленное против безопасности страны, грозит уголовное наказание. В зависимости от обстоятельств такие действия могут расценить как госизмену.

По словам Пивоварова, само по себе приглашение на разговор не означает, что человеку что-то угрожает или что ему непременно предложат сотрудничество. Однако знать о таком риске важно антивоенным россиянам и тем, кто подвергался политическому преследованию. Он посоветовал:

«Если вас приглашают на подобный разговор, уточните, кто и на каком основании его проводит, является ли участие добровольным и по возможности откажитесь от участия в беседе».

Ранее «Холод» рассказал о двух россиянках, которых после паспортного контроля в аэропорту Берлина отвели на дополнительные беседы. Их расспрашивали о войне в Украине, мобилизации и росте цен в России. Одна из женщин отвечала на вопросы около часа, вторая отказалась от разговора, и ее отпустили.