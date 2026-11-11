Суд приговорил трех бывших топ-менеджеров «Роснано» к срокам до 7,5 года по делу об ущербе в размере 52 млрд рублей

Гагаринский районный суд Москвы вынес приговор трем бывшим топ-менеджерам управляющей компании «Роснано» по делу о злоупотреблении полномочиями, ущерб по которому оценен в 52 млрд рублей, сообщает ТАСС. Как рассказал агентству адвокат Андрей Гривцов, Артур Галстян получил семь с половиной лет заключения, Марина Касенкова — шесть с половиной, Борис Подольский — пять лет.

Суд также в полном объеме удовлетворил иск о возмещении 52 млрд рублей ущерба. Во время процесса подсудимые не раз заявляли, что готовы помогать следствию, чтобы восстановить свою репутацию.

Следствие утверждает, что в 2017 году фигуранты, стремясь скрыть слабые финансовые результаты компании, незаконно переклассифицировали ее обязательства. На основе искаженной отчетности государство как единственный акционер «Роснано» получило ложные сведения о благополучном положении дел. Благодаря этому компания сохранила выданные ранее госгарантии и смогла привлечь новое финансирование.

В итоге с 2022 по 2024 год государство направило «Роснано» более 43 млрд рублей, а к завершению расследования сумма выросла до 52 млрд. Галстяну вменялось два эпизода злоупотребления должностными полномочиями, повлекшего тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК).

В сентябре тот же Гагаринский суд приговорил к 9 годам бывшего управляющего директора «Роснано» Андрея Кушнарёва по делу о растрате более 7,5 млрд рублей, выделенных на проект завода микросхем Crocus. Экс-глава компании Анатолий Чубайс называл преследование бывших сотрудников «репрессиями» и «издевательством над законом». После начала полномасштабного вторжения России в Украину он покинул страну.