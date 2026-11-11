Минцифры предложило вернуть в многоквартирные дома проводное радио для экстренных оповещений

В России предложили сохранить и развивать проводное радио в многоквартирных домах для оповещения о чрезвычайных ситуациях. Это следует из поправок к Стратегии развития отрасли связи, разработанных Минцифры, пишет газета «Известия».

Существующие в России сети проводного радиовещания в ведомстве считают технологической основой для систем оповещения и экстренного информирования населения в случае ЧС. Меру по их сохранению в Стратегию развития отрасли связи предложило внести АО «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО).

В Минцифры согласились с преимуществами проводного радио: оно не зависит от электричества и может работать без него, защищено от кибератак и для него уже есть готовая технологическая основа на отечественных комплектующих.

Стоимость их тоже оценивают как низкую, а потому, проводные радиоточки смогут охватить больше абонентов, например, в случае ЧС. В проекте поправок к этому и апеллируют:

«Учитывая высокую вероятность сохранения напряженной геополитической ситуации на неопределенный период времени, критически важным элементом отрасли фиксированной связи будет сохранение и развитие сетей проводного радиовещания и оповещения».

Устанавливать радиоточки предлагается в многоквартирных домах, где проживает около 70% населения России. Так, если в доме нет света и телефон не ловит сигнал, проводное радио всё равно сообщит, что происходит. Опрошенные газетой эксперты добавляют, что так «можно передать больше информации, чем в СМС».

У этой технологии есть, впрочем, и свои ограничения. Во-первых, надежность самой системы держится на радиоузле: если там пропадет резервное питание, преимуществ у проводного радио не останется. Кроме того, абонентская база проводного вещания год от года сокращается — не только из-за появления других способов связи, но и из-за отсутствия инвестиций в линии. Застройщики также не предусматривают инфраструктуру для проводного радио в новостройках.