Производители электроники попросили отложить новый сбор с выпуска и импорта техники. За 20 дней до запуска правила до сих пор не утверждены

Российские производители и продавцы электроники попросили премьер-министра Михаила Мишустина отложить введение технологического сбора, запланированное на 1 декабря. Соответствующее письмо президент ассоциации РАТЭК Александр Онищук направил 10 ноября. По словам представителей отрасли, за 20 дней до запуска сбора правительство так и не утвердило правила его расчета и уплаты, а государственные информационные системы, необходимые для проведения платежей, не прошли полноценного тестирования.

В ассоциации предупреждают, что компании не успеют перестроить учетные системы, изменить договоры с поставщиками и зарезервировать средства для нового платежа. Это может привести к дополнительным расходам, нарушениям производственных процессов и срывам поставок электроники в конце года. РАТЭК предлагает перенести введение сбора до завершения нормативной и технической подготовки. В обращении организация ссылается на заключение Минюста от 2 ноября, в котором ведомство также указывает на необходимость предоставить бизнесу достаточное время для адаптации.

Технологический сбор предусмотрен законом, подписанным Владимиром Путиным 28 ноября 2025 года. Его должны платить производители и импортеры электронной техники, включая российские компании. Полученные деньги власти намерены направлять на поддержку отечественной микроэлектроники. Первоначально сбор планировали ввести с 1 сентября 2026 года, однако летом срок перенесли на три месяца.

При этом ставки сбора и перечень товаров уже утверждены. Как следует из приказа Минпромторга, изученного The Insider, на первом этапе под новый платеж подпадают пять категорий электроники, включая смартфоны, ноутбуки и телефонные аппараты.

За отсутствие сведений в системе маркировки придется платить почти вдвое больше

Согласно документу, за каждый смартфон, сведения о котором внесены в систему маркировки, производитель или импортер должен будет заплатить 250 рублей. Если информации о бренде или модели нет, сбор увеличивается до 496 рублей. Для ноутбуков установлены ставки 500 и 992 рубля соответственно. Как подсчитал The Insider, отсутствие необходимых сведений в системе увеличивает платеж почти на 100%: для партии из 10 тысяч смартфонов разница составит 2,46 млн рублей, а для такого же количества ноутбуков — 4,92 млн рублей.

Вместе с тем утвержденный приказ определяет только перечень продукции, ставки и методику расчета. Отдельные правила фактической уплаты сбора, обмена данными между государственными системами и возврата переплат еще предстоит установить правительству.

По данным «Коммерсанта», Минюст также предупредил Минпромторг, что бизнесу необходимо предоставить разумный срок для подготовки. В министерстве промышленности ответили, что необходимые эксперименты уже проводились и у участников рынка было достаточно времени для адаптации.

Представители отрасли опасаются, что введение нового платежа приведет к дополнительной финансовой нагрузке и росту стоимости техники. В Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий полагают, что логичнее было бы взимать сбор только с импортной продукции, а не заставлять российских производителей перечислять деньги для последующего субсидирования других отечественных компаний.

Еще в апреле производители электроники предупреждали о дополнительных расходах и предлагали отложить введение сбора до сентября 2027 года. Экономист Максим Блант тогда отмечал, что новый платеж может обернуться дополнительными проверками бизнеса. Минпромторг также планировал распространить сбор на телекоммуникационное оборудование, включая базовые станции, маршрутизаторы и коммутаторы. Однако в утвержденный октябрьским приказом перечень эти устройства пока не вошли.