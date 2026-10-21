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Новости

Минпромторг назвал телекомоборудование, которое попадет под техсбор. Это скажется на ценах и темпах развития облачных и других сервисов

The Insider
Фото: «Ведомости»

Фото: «Ведомости»

Российский Минпромторг конкретизировал перечень телекомоборудования, которое может попасть под механизм техсбора — нового обязательного платежа с техники. Об этом со ссылкой на проект постановления правительства пишет газета «Ведомости». 

Техсбор будет распространяться на производителей и импортеров электроники и ее компонентов. В списке: 

  • базовые станции (БС),
  • коммутационные устройства, 
  • маршрутизаторы,
  • аппаратура для приема, преобразования и передачи или восстановления данных.

Размер базовой ставки нового сбора еще не определен. Известно, что он может снизиться, если электроника была должным образом промаркирована и зарегистрирована в системе «Честный знак». Обязательная маркировка радиоэлектроники стартовала в марте этого года.

Как отмечает газета, сейчас маршрутизаторы и коммутаторы в основном закупаются за рубежом. Базовые станции операторы чаще используют отечественного производства. Основные расходы, связанные с техсбором, понесут производители или импортеры. 

Техсбор может поднять стоимость отдельных закупок, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Например, маршрутизаторы и коммутаторы используют в корпоративных сетях, центрах обработки данных (ЦОД) и некоторых сервисах для бизнеса. Нововведение может сказаться на темпе развития облачных сервисов и выделенных сетей

Новый техсбор будет вводиться поэтапно: сам закон вступает в силу с декабря, но сперва будет распространяться на ноутбуки и смартфоны. 

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Публикация:«Минпромторг назвал телекомоборудование, которое попадет под техсбор. Это скажется на ценах и темпах развития облачных и других сервисов»

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