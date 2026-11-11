Путин поручил держать цены на электричество на 20% ниже китайских. Власти прогнозировали дефицит выручки отрасли в 41,6 трлн рублей

Президент России Владимир Путин поручил правительству удерживать среднюю конечную стоимость электроэнергии на 20% ниже, чем в Китае. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с поручением по итогам Восточного экономического форума. При этом, как обнаружил The Insider, в утвержденной правительством генеральной схеме развития электроэнергетики до 2042 года уже заложен разрыв между необходимой и прогнозируемой выручкой электростанций и магистральных электросетей в размере 41,6 трлн рублей. Он возникает при сохранении действовавших на момент составления документа механизмов ценообразования и финансирования отрасли.

Поручение Путина должно быть учтено при актуализации генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики. Сравнивать предполагается среднюю конечную цену электричества для потребителей российской Единой энергосистемы с сопоставимым показателем Китая. При этом в стоимость должны входить не только производство электроэнергии, но и ее передача по сетям, а также сбытовые надбавки.

Удерживать цены предстоит на фоне масштабной программы обновления энергетики. До 2042 года в России запланировано строительство 88,5 ГВт новых генерирующих мощностей и модернизация еще 66,4 ГВт. По приведенным «Коммерсантом» оценкам, на это потребуется около 40 трлн рублей, а на развитие магистральных и распределительных электросетей — еще 17 трлн. Всего затраты могут достигнуть 57 трлн рублей.

При сохранении действующих механизмов финансирования Минэнерго прогнозирует удвоение конечной стоимости электроэнергии к 2042 году — с 6,4 до 12,8 рубля за киловатт-час. Основным источником средств на строительство электростанций остаются специальные надбавки на оптовом рынке, которые в конечном счете оплачивают потребители.

Правительство еще в 2024 году прогнозировало нехватку 41,6 трлн рублей отраслевой выручки

The Insider изучил генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, утвержденную распоряжением правительства № 4153-р от 30 декабря 2024 года. В приложении № 33 содержится оценка того, насколько существующие механизмы ценообразования и тарифного регулирования позволяют финансировать предусмотрненные документом проекты.

Согласно расчетам правительства, необходимая совокупная выручка всех типов электростанций и Единой национальной электрической сети за 2025–2042 годы составляет 140,05 трлн рублей. Однако при существующих механизмах ценообразования ожидается поступление только 98,49 трлн рублей. Разница достигает 41,57 трлн рублей. Как подсчитал The Insider, прогнозируемая выручка покрывает лишь 70,3% расчетной потребности отрасли.

Наибольший разрыв приходится на тепловые и атомные электростанции. Для тепловой генерации правительство оценило недостающую выручку в 17,66 трлн рублей, для атомной — в 16,76 трлн. Еще 3,46 трлн приходится на солнечные и ветровые электростанции и 1,11 трлн — на гидроэлектростанции.

Минэнерго рассчитывает снизить стоимость строительства

В Минэнерго сообщили «Коммерсанту», что удержать цены ниже китайских предполагается благодаря законопроекту о создании «Росэнергопроекта». Новая структура должна координировать заказы на энергетическое оборудование, внедрять типовые проектные решения и контролировать затраты на строительство. Дополнительно министерство предлагает создать финансовый институт развития энергетики, снизить стоимость кредитования отрасли и сократить перекрестное субсидирование.

По словам экспертов, добиться ценового ограничения без дополнительных источников финансирования невозможно, а электроэнергия для населения России сейчас в среднем на 15–20% дешевле китайской, однако промышленные предприятия двух стран платят приблизительно одинаково. При этом цены сильно различаются по регионам, условиям подключения и объемам потребления.

Как полагают аналитики, строительство новых станций и сетей требует повышения доходов энергетических компаний, тогда как ограничение цен действует в противоположном направлении. Компенсировать разницу придется либо из бюджета, либо перераспределением средств внутри отрасли. Источник такого финансирования в обсуждаемом поручении не определен.

В России уже отменяют проекты модернизации электростанций

Планы обновления энергетики сталкиваются с проблемами еще до введения нового ценового ограничения. Ранее The Insider выяснил, что в России из программы модернизации тепловых электростанций исключили 15 проектов. Среди причин —удорожание оборудования, недостаток финансирования и срывы сроков поставок.

В начале ноября стало известно об отказе компании En+ от модернизации энергоблока Иркутской ТЭЦ-10 мощностью 150 МВт. Стоимость оборудования для проекта выросла на 70%, а «Системный оператор» не разрешил надолго останавливать блок из-за дефицита электроэнергии в регионе. Как подсчитал The Insider на основе официального прогноза развития энергосистемы, запрет майнинга криптовалют сокращает расчетный дефицит мощности на юго-востоке Сибири лишь на 30%.

Одновременно российские власти продолжают планировать повышение тарифов для населения. В сентябре The Insider писал, что Минэкономразвития повысило прогноз роста тарифов на электроэнергию в 2027 году с 8,6 до 14,4%. Новый ориентир на китайские цены пока не сопровождается опубликованным механизмом, который позволил бы одновременно ограничить платежи потребителей и обеспечить финансирование масштабной программы строительства и модернизации электростанций.