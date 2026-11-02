В Сибири из-за энергодефицита запретили модернизировать энергоблок. Ранее в России отменили еще 15 подобных проектов

В Иркутской области компания En+ откажется от модернизации энергоблока ТЭЦ-10 мощностью 150 МВт из-за резкого роста стоимости оборудования и дефицита электроэнергии. Оборудование для проекта подорожало на 70%, а «Системный оператор» запретил надолго останавливать энергоблок для проведения работ, поскольку его мощности необходимы для энергоснабжения региона. За отказ от проекта компании придется заплатить около 370 млн рублей, пишет «Коммерсантъ». При этом, как подсчитал The Insider на основе официального прогноза развития энергосистемы, даже запрет майнинга криптовалют позволяет сократить расчетный дефицит мощности на юго-востоке Сибири лишь на 30%.

Иркутская ТЭЦ-10 общей мощностью 1,1 ГВт принадлежит Байкальской энергетической компании, входящей в En+. Четвертый энергоблок станции мощностью 150 МВт должны были модернизировать к декабрю 2026 года. Однако стоимость необходимого оборудования выросла в 1,7 раза относительно первоначального бюджета. Кроме того, «Системный оператор» не разрешил выводить блок из эксплуатации на длительное время, необходимое для его обновления.

В «Совете рынка», регулирующем оптовый энергорынок, объяснили, что ТЭЦ-10 расположена на территории технологически необходимой генерации, где длительная остановка оборудования недопустима из-за угрозы надежности энергоснабжения. При этом отказ от модернизации предусматривает штраф. На заседании 28 октября наблюдательный совет организации согласился снизить для En+ неустойку с 45 до 30% договорной суммы — до 370 млн рублей. Окончательное расторжение договора потребует исключения проекта из правительственного перечня модернизации электростанций.

Даже запрет майнинга не устраняет энергодефицит в Сибири

Согласно опубликованной «Системным оператором» программе развития электроэнергетических систем России на 2026–2031 годы, в юго-восточной части Сибири, включающей районы Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края, прогнозируется значительный дефицит электрической мощности. Расчеты сделаны для периода зимнего максимума потребления с учетом резервирования и статистической аварийности оборудования.

Без ограничений на майнинг криптовалют расчетный дефицит мощности в 2026 году составляет 1995 МВт. После учета запрета майнинга он снижается до 1394 МВт. Как подсчитал The Insider, ограничения на добычу криптовалют позволяют сократить дефицит на 601 МВт, или примерно на 30%, однако не устраняют нехватку мощности.

Более того, в 2028 году дефицит с учетом запрета майнинга, согласно прогнозу «Системного оператора», может достигнуть 2364 МВт. Как ожидается, к 2031 году он сократится до 1669 МВт благодаря запланированному развитию генерации.

Ранее The Insider писал, что российские власти начали вводить ограничения на майнинг криптовалют в энергодефицитных регионах, включая отдельные районы Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. Минэнерго связывало необходимость запретов с высокой нагрузкой майнинговых ферм на местные энергосистемы.

Иркутская область долгое время считалась энергоизбыточным регионом благодаря Братской, Усть-Илимской и Иркутской ГЭС. Однако избыток электроэнергии распределен неравномерно: крупнейшие гидроэлектростанции расположены на севере области, тогда как основное увеличение потребления пришлось на южные районы. Еще в 2022 году специалисты «Системного оператора» предупреждали, что пропускная способность линии электропередачи «Братск — Иркутск» уже полностью использована. При этом максимальное потребление в Иркутско-Черемховском энергорайоне за три года выросло с 4456 до 5054 МВт, а мощности местных электростанций оставались на уровне около 2870 МВт.

Ситуацию усугубил быстрый рост потребления электроэнергии майнинговыми фермами, промышленными предприятиями и частными домами с электрическим отоплением, утверждает «Системный оператор». По его данным, за пять лет электропотребление в Иркутской области увеличилось на 14% — более половины всего прироста в энергосистеме Сибири. Среди основных причин роста энергопотребления в Сибири «Системный оператор» называл развитие центров обработки данных, Тайшетского алюминиевого завода в Иркутской области и Удоканского горно-обогатительного комбината в Забайкалье. Дополнительную нагрузку создавало увеличение потребления железнодорожным транспортом, прежде всего в районе БАМа. Новые электростанции и линии электропередачи не успевают за ростом нагрузки. В результате даже при наличии избыточных мощностей в других частях Сибири на юге Иркутской области возник дефицит доступной электрической мощности.

В России уже отменили 15 проектов модернизации электростанций

Отказ En+ от модернизации Иркутской ТЭЦ-10 происходит на фоне аналогичных проблем у других российских энергокомпаний. В феврале 2025 года правительство исключило из программы модернизации тепловых электростанций 15 проектов. Среди них оказались Автозаводская ТЭЦ, также связанная с En+, Воронежская ТЭЦ-1, Нижнекамская ТЭЦ и несколько станций в Сибири.

Основными причинами отказов стали увеличение стоимости оборудования, сложности с финансированием и срывы сроков поставок. В частности, стоимость турбины для Воронежской ТЭЦ-1 с августа по ноябрь 2022 года выросла на 75%, после чего проект стал экономически невыгодным. Для Автозаводской ТЭЦ причиной отказа также стало удорожание оборудования и ожидаемое ухудшение финансовых результатов компании.

Проблемы затронули и финансовое положение самой En+. Ранее The Insider писал, что прибыль группы за 2025 год сократилась в 5,7 раза, а почти всю ее операционную прибыль в размере около $1,4 млрд поглотили процентные выплаты по долгам, достигшие почти $1,2 млрд. Крупнейшим акционером En+ остается Олег Дерипаска, чья доля в компании была сокращена до 44,95% в рамках соглашения о снятии американских санкций в 2019 году.

При этом отказ от модернизации четвертого энергоблока Иркутской ТЭЦ-10 не означает его закрытия. Другие энергоблоки станции уже прошли модернизацию, а пятый сейчас обновляется.