Суды дважды за неделю встали на сторону «Русала» в спорах о завышенных ценах на алюминий

Арбитражный суд Москвы встал на сторону «Русала» в споре с Федеральной антимонопольной службой, которая утверждала, что российские потребители платят за алюминий больше зарубежных покупателей. Суд отменил предупреждение ФАС с требованием изменить условия поставок, сообщили РБК и ТАСС. ФАС намерена обжаловать решение.

Это уже второй за неделю судебный спор о ценах «Русала», завершившийся в пользу компании. 29 сентября Арбитражный суд Свердловской области отказал Каменск-Уральскому металлургическому заводу (КУМЗ) в иске к торговому дому «Русала» на 4,8 млрд рублей. Завод также утверждал, что компания завышала цены на внутреннем рынке и продавала алюминий за границу дешевле.

ФАС выдала предупреждение «Русалу» в марте. Ведомство заявило, что из условий договоров компании следовало исключить положения, из-за которых цены на алюминий для российских потребителей превышали экспортные. В формуле внутренних цен «Русал» учитывал региональную премию, основанную на европейском рынке алюминия.

ФАС считала такую привязку устаревшей: после переориентации российского экспорта основным рынком сбыта для «Русала» стала Азия, где цены на алюминий ниже. Регулятор заявлял, что при ценообразовании нельзя отдавать приоритет зарубежным переработчикам в ущерб российским. По итогам первого полугодия 2026 года на Азию приходилось 58% выручки «Русала», а на Европу — 12%, следует из отчетности компании.

«Русал» предупреждение не исполнил и 23 июня обратился в суд. В июле ФАС возбудила против компании антимонопольное дело. Рассмотрение спора «Русала» с ФАС проходило в закрытом режиме. Поэтому пока неизвестно, почему именно суд счел предупреждение ФАС незаконным.

Параллельно похожие претензии к «Русалу» предъявил КУМЗ. Завод требовал взыскать 4,8 млрд рублей неосновательного обогащения и утверждал, что поставщик использовал при расчетах «европейскую надбавку» вместо более низкой «азиатской», из-за чего продавал металл российскому предприятию дороже, чем зарубежным покупателям. 29 сентября суд полностью отказал КУМЗ в иске. Это дело также рассматривалось в закрытом режиме, поэтому основания решения публично не раскрыты.

При этом еще до сегодняшнего решения суда «Русал» фактически согласился изменить подход к внутренним ценам. С 1 октября компания начала переводить российских покупателей на новую формулу, которая учитывает реальную географию экспорта и несколько международных ценовых индикаторов. По расчетам самого «Русала», новая система должна снизить цены на $40–100 за тонну. ФАС при этом заявляла, что эту формулу с ведомством не согласовывали, а «Русал» утверждал, что разработал ее с учетом позиции ФАС, Минпромторга и клиентов.

«Русал» — один из крупнейших производителей алюминия в мире: в 2025 году компания выпустила 3,9 млн тонн металла, или 5,3% мирового объема. 56,88% «Русала» принадлежит группе En+, крупнейшим акционером которой остается Олег Дерипаска. В 2019 году в рамках соглашения о снятии американских санкций долю Дерипаски в En+ сократили до 44,95%, а его формальный контроль над группой ограничили.

После начала полномасштабной войны финансовое положение «Русала» осложнили санкционные ограничения, потеря части сырьевых поставок и переориентация продаж с Европы на Азию. В 2025 году компания получила чистый убыток $455 млн против прибыли $803 млн годом ранее, несмотря на рост выручки до $14,8 млрд. «Русал» объяснял ухудшение результатов ростом издержек и стоимости обслуживания долга; одновременно доля Азии в его выручке выросла до 52%.

Еще в 2025 году The Bell включил «Русал» в список крупнейших российских компаний, которым прибыли не хватало даже на обслуживание долга. В июне 2026 года The Insider также отмечал ухудшение положения связанной с «Русалом» группы En+: ее прибыль за 2025 год сократилась в 5,7 раза, а почти всю операционную прибыль — около $1,4 млрд — поглотили процентные выплаты почти на $1,2 млрд.