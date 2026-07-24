Власти Ирландии не нашли связи глинозема ирландского завода «Русала» с российским оружием. Журналисты проследили цепочку до предприятий ВПК

Проверка ирландского правительства не обнаружила «конкретных или окончательных» доказательств того, что глинозем с завода Aughinish Alumina, принадлежащего основанному Олегом Дерипаской российскому «Русалу», используется для производства российского оружия. При этом расследование не смогло исключить такую возможность, заявил премьер-министр Ирландии Михол Мартин на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 23 июля, сообщает Reuters.

Таким образом, предварительные выводы проверки позволяют Дублину не признавать прямую связь предприятия с российской военной промышленностью, несмотря на расследование журналистов, которые проследили поставки сырья с завода до российских алюминиевых предприятий, связанных с поставщиками оборонных заводов. Мартин подчеркнул, что «Русал» отрицает передачу продукции производителям оружия.

Проверка почти завершена, после чего ее передадут Еврокомиссии. По словам Мартина, Ирландия не хочет, чтобы продукция Aughinish Alumina продолжала поступать в Россию, и будет обсуждать с Брюсселем способы остановить поставки — в том числе меры, не связанные с санкциями.

Aughinish Alumina в графстве Лимерик — крупнейший в Европе завод по производству глинозема, сырья для выплавки алюминия. По уточненным данным ирландского статистического управления, в первом квартале 2026 года в Россию отправили 50,25% экспорта завода, в страны ЕС — 39,22%. В 2025 году доля России составляла 43%, или почти 776 тысяч тонн.

В марте OCCRP, The Irish Times, «Важные истории» и другие партнеры установили, что глинозем с ирландского завода поступал на российские предприятия «Русала». Произведенный там алюминий затем продавался московской компании АСК, которая снабжала более 40 находящихся под санкциями российских оборонных предприятий. Среди ее клиентов были производители крылатых ракет Х-101, баллистических ракет «Искандер-М» и двигателей для танков. При этом журналисты не смогли связать конкретную партию ирландского глинозема с конкретным оружием, поскольку при выплавке сырье из разных источников смешивается.

8 июля Европарламент поддержал необязательный для исполнения призыв полностью запретить экспорт глинозема в Россию. За резолюцию проголосовали 460 депутатов, против — 136, еще 59 воздержались. Для введения санкций необходимы предложение главы европейской дипломатии и единогласное одобрение всех 27 стран ЕС. Ранее Еврокомиссия отказалась включать Aughinish Alumina и поставки глинозема в Россию в санкционный пакет, сославшись на возможный ущерб европейским цепочкам поставок алюминия.