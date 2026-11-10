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Бундесвер отказался от китайских дронов и запретил въезд китайским машинам в казармы из-за угрозы шпионажа

The Insider
Фото: Bundeswehr/Pia Martino

Фото: Bundeswehr/Pia Martino

Бундесвер выводит из эксплуатации все китайские малые дроны, в том числе аппараты DJI, и больше не будет использовать их в казармах и на полигонах, сообщает Der Spiegel. Военные опасаются, что дроны передают китайским спецслужбам сведения об учениях, снимки военных объектов и данные о немецком вооружении. Министерство обороны Германии, которое возглавляет Борис Писториус, подтвердило это решение.

Представитель ведомства заявил:

«Китайские модели больше не будут применяться, а имеющиеся системы заменят национальной или европейской продукцией».

Сколько таких дронов бундесвер закупил с 2024 года, в министерстве не сообщили, сославшись на «военную безопасность». По оценке источников издания, речь идет о нескольких тысячах аппаратов, среди которых модель Matrice M30T — ее в Китае используют силы безопасности.

Закупать дроны DJI командиры частей могли почти без бюрократических процедур после того, как в 2024 году бундесвер составил «белый список» подходящих моделей. Централизованного учета покупок не велось, поэтому армии пришлось ввести общий запрет. Годом ранее генерал-лейтенант Мартин Шеллайс, руководивший тогда Силами обеспечения бундесвера, письменным приказом запретил китайские дроны. Один из собеседников издания утверждает, что Военная служба контрразведки (MAD) нашла на использовавшихся аппаратах следы утечки данных, министерство это не прокомментировало.

Кроме того, бундесвер ограничил въезд на территорию казарм и других охраняемых объектов для китайских автомобилей, в том числе марок BYD, Geely и NIO. Военнослужащие, у которых есть такие машины, теперь должны оставлять их снаружи. Военные опасаются, что камеры и датчики автомобилей записывают данные и передают их китайским спецслужбам.

В октябре норвежская газета Dagens Næringsliv сообщила, что китайские электромобили, которые армия Норвегии арендовала для учений Øvelse Hovedstad, записали на видео военных и коды доступа, которые те вводили у ворот военных объектов. В учениях участвовали 5 тысяч бойцов территориальной обороны. Пресс-секретарь норвежских вооруженных сил тогда заявила, что запрещать на объектах машины из отдельных стран нецелесообразно.

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Публикация:«Бундесвер отказался от китайских дронов и запретил въезд китайским машинам в казармы из-за угрозы шпионажа»

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