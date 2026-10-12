Арендованные армией Норвегии для учений китайские электромобили записали на видео военных и коды доступа — Dagens Næringsliv

Электромобили китайских марок, которые норвежская армия взяла в аренду для крупных учений в Осло в сентябре, сохранили видеозаписи солдат и коды, которые те набирали у ворот военных объектов. Об этом пишет газета Dagens Næringsliv, ее данные подтвердили два анонимных источника. Как минимум две машины были марки Deepal, которая принадлежит китайскому концерну Changan.

В учениях Øvelse Hovedstad участвовали 5 тысяч бойцов территориальной обороны, одной из их задач была охрана аэропорта Гардермуэн в условиях войны. Записи обнаружили солдаты, которые «от скуки» листали меню бортовой системы. Участник учений лейтенант Фредрик Бланк сказал:

«Видно, кто садится в машину и кто из нее выходит, куда мы едем, кого подбираем и сколько времени проводим в каждом месте».

По словам Бланка, на видео попали и коды, которые в некоторых случаях вводятся у ворот вместе с ключ-картами. Из-за нехватки транспорта подразделение пользовалось этими машинами до конца учений, в том числе на территории военных объектов. Записи солдаты стерли только после учений и лишь в тех машинах, где это удалось. О находке доложили командованию в отдельном рапорте.

Вооруженные силы Норвегии на вопросы DN не ответили, однако пресс-секретарь ведомства Каролине Люсне написала, что запрещать на объектах машины из отдельных стран сейчас нецелесообразно — по ее словам, это дало бы «ограниченный выигрыш в безопасности» при серьезных практических неудобствах. Машины предоставила компания First Rent A Car Norway, которая выступает основным поставщиком по армейскому контракту. Цепочка ее владельцев, по данным агентства NTB, ведет к китайской Zhejiang Geely Holding Group. В компании заявили, что соблюдают норвежское и европейское законодательство.

В феврале Польша запретила въезд автомобилей китайского производства на охраняемые военные объекты из-за опасений, что их камеры и датчики могут собирать секретные данные, сообщал американский аналитический центр FDD. Военным также запретили подключать служебные телефоны к мультимедийным системам таких машин.