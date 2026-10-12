Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

84.9

EUR

94.97

OIL

106.63

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

16257

 

 

 

 

 

Новости

Арендованные армией Норвегии для учений китайские электромобили записали на видео военных и коды доступа — Dagens Næringsliv

The Insider
Иллюстрация к материалу

Электромобили китайских марок, которые норвежская армия взяла в аренду для крупных учений в Осло в сентябре, сохранили видеозаписи солдат и коды, которые те набирали у ворот военных объектов. Об этом пишет газета Dagens Næringsliv, ее данные подтвердили два анонимных источника. Как минимум две машины были марки Deepal, которая принадлежит китайскому концерну Changan.

В учениях Øvelse Hovedstad участвовали 5 тысяч бойцов территориальной обороны, одной из их задач была охрана аэропорта Гардермуэн в условиях войны. Записи обнаружили солдаты, которые «от скуки» листали меню бортовой системы. Участник учений лейтенант Фредрик Бланк сказал:

«Видно, кто садится в машину и кто из нее выходит, куда мы едем, кого подбираем и сколько времени проводим в каждом месте».

По словам Бланка, на видео попали и коды, которые в некоторых случаях вводятся у ворот вместе с ключ-картами. Из-за нехватки транспорта подразделение пользовалось этими машинами до конца учений, в том числе на территории военных объектов. Записи солдаты стерли только после учений и лишь в тех машинах, где это удалось. О находке доложили командованию в отдельном рапорте.

Вооруженные силы Норвегии на вопросы DN не ответили, однако пресс-секретарь ведомства Каролине Люсне написала, что запрещать на объектах машины из отдельных стран сейчас нецелесообразно — по ее словам, это дало бы «ограниченный выигрыш в безопасности» при серьезных практических неудобствах. Машины предоставила компания First Rent A Car Norway, которая выступает основным поставщиком по армейскому контракту. Цепочка ее владельцев, по данным агентства NTB, ведет к китайской Zhejiang Geely Holding Group. В компании заявили, что соблюдают норвежское и европейское законодательство.

В феврале Польша запретила въезд автомобилей китайского производства на охраняемые военные объекты из-за опасений, что их камеры и датчики могут собирать секретные данные, сообщал американский аналитический центр FDD. Военным также запретили подключать служебные телефоны к мультимедийным системам таких машин.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Арендованные армией Норвегии для учений китайские электромобили записали на видео военных и коды доступа — Dagens Næringsliv»

Популярное

  1. Дрон на службе ГРУ. Как российские спецслужбы организовали (и провалили) диверсию в аэропорту Лейпцига
  2. Кара Куму: Как экс-охранник Путина Алексей Дюмин «зачистил» генерала ФСБ по кличке Кум
  3. Охотники за пушечным мясом. Как устроен рынок частных вербовщиков на войну с Украиной
  4. «Фальсифицируй, или уйдешь на СВО». Исповедь чиновника о том, как «Единой России» в Воронеже нарисовали «разгромную победу»
  5. Из России с «русофобией». Как кремлевская пропаганда проникает в латвийский сегмент Telegram под видом рассерженных латышей

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте