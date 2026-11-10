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Офис главы Пентагона Хегсета искал, участвовали ли офицеры в Месяце гордости и призывали ли к вакцинации, и лишал их повышения — MS NOW

The Insider
Фото: Evan Vucci, Reuters

Фото: Evan Vucci, Reuters

Офис министра обороны США Пита Хегсета блокировал повышение старших офицеров, которых уже отобрали аттестационные комиссии, ориентируясь на информацию, найденную о них в интернете. Об этом рассказал MS NOW высокопоставленный чиновник, знакомый с процедурой присвоения генеральских и адмиральских званий. По его словам, новые критерии непропорционально затронули женщин и представителей расовых меньшинств. Его рассказ подтвердили двое офицеров, оставшихся без повышения.

Результаты поиска распечатывали и складывали в бумажные папки отдельно от официальных дел комиссии, сами офицеры доступа к ним не имели. Указания по новым критериям давали по телефону, а не письменно. Поводом для отказа становились, например, мероприятия к Месяцу гордости ЛГБТ, призывы к морякам прививаться от COVID-19 или участие в дискуссии к Международному женскому дню. Под удар попали и те, кто был причастен к эвакуации из Афганистана или связан с бывшим председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли.

По словам источника, из 31 офицера, отобранного комиссией ВМС на первое адмиральское звание, досье составили примерно на 15, и девять из них повышения не получили. Из списка убрали всех женщин и представителей меньшинств, кроме одного человека. Из списка на следующее звание исключили семерых, в том числе единственную женщину и всех небелых офицеров.

Военный адвокат Коди Харниш назвал такое исключение незаконным. По закону вычеркнуть имя из списков на одно- и двухзвездные звания может только президент, а офицер, чье повышение задерживают, должен получить письменное уведомление и возможность ответить. Представитель Пентагона Шон Парнелл не ответил на вопросы о законности. Он заявил:

«Министр действовал и продолжит действовать в пределах своих полномочий и не отступит от начатой им исторической трансформации».

9 ноября республиканец Томас Масси внес в Палату представителей резолюцию из восьми пунктов об импичменте Хегсета. Среди прочего конгрессмен обвинил министра в развязывании войны с Ираном, убийствах гражданских в Карибском море под предлогом борьбы с наркоторговлей и похищении бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Хегсет назвал попытку объявить ему импичмент «фарсом» и атакой на Трампа.

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Публикация:«Офис главы Пентагона Хегсета искал, участвовали ли офицеры в Месяце гордости и призывали ли к вакцинации, и лишал их повышения — MS NOW»

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