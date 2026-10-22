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Новости

WP: Сотрудники главы Пентагона Хегсета разбили глобус Эйзенхауэра времен Второй мировой, пытаясь перенести его в кабинет министра

The Insider
Фото: Bettmann/Getty Images

Фото: Bettmann/Getty Images

Сотрудники министра обороны США Пита Хегсета повредили один из двух глобусов, которыми, как считается, пользовался генерал Дуайт Эйзенхауэр во время Второй мировой войны, пишет The Washington Post. Подчиненные министра пытались перенести реликвию в его кабинет, но не удержали ее. Глобус рухнул на основание, и в его оболочке в районе Антарктиды образовалась пробоина шириной в несколько дюймов.

Армия США подтвердила изданию, что артефакт пострадал 3 февраля во время «попытки перемещения». По словам армейского представителя Кристофера Сурриджа, помимо пробоины, сфера оторвалась от металлического крепления, на котором вращалась. В итоге глобус так и не перенесли.

Обычно перемещением исторических предметов в Пентагоне занимаются профессиональные кураторы. Армейское подразделение, где хранится глобус, собиралось проконсультироваться со специалистами Центра военной истории, однако те находились в вынужденном отпуске из-за частичного шатдауна. Тогда команда Хегсета решила переносить реликвию самостоятельно, хотя шатдаун закончился в тот же день. Один из собеседников WP объяснил спешку «явным отсутствием терпения».

Отставной бригадный генерал Тай Сейдул, преподававший историю в Вест-Пойнте, сказал:

«Хегсет — не Айк. Глобус не наделит его качествами Айка — скромностью, интеллектом и здравомыслием».

30 сентября Хегсет выступил на базе морской пехоты Куантико в Вирджинии с обращением «О состоянии вооруженных сил». Он заявил, что число генералов и адмиралов сократится на 20%, а публикации журналистов о моральном духе военных и истощении запасов боеприпасов во время иранской кампании назвал «госизменой».

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Публикация:«WP: Сотрудники главы Пентагона Хегсета разбили глобус Эйзенхауэра времен Второй мировой, пытаясь перенести его в кабинет министра»

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