Глава Пентагона Хегсет снова объявил о сокращении числа генералов на 20%, «замене клоунов на ковбоев» и обвинил прессу в госизмене

Министр обороны США Пит Хегсет 30 сентября выступил на базе морской пехоты Куантико в Вирджинии с обращением «О состоянии вооруженных сил», пишет NPR. Он заявил, что число генералов и адмиралов уже сократили на 10%, а в итоге оно уменьшится на 20%. Подводя итоги перемен в армии, министр сказал:

«Никаких толстяков, трансух, бородачей, чудиков, слабаков, радикалов. Только воины. <...> Идеологические клоуны ушли. Пришли ковбои-патриоты, а вдобавок — тесты на тестостерон».

Свою политику министр защищал, утверждая, что набор и удержание личного состава выросли, в том числе среди женщин и меньшинств.

Сенатор-демократ Джек Рид заявил, что Хегсет совершил множество «безрассудных партийных действий» и без объяснений оборвал карьеры десятков заслуженных высших офицеров. По его словам, эта новость должна встревожить каждого американца. Хегсет пообещал проводить такие обращения ежегодно и поименно обвинил бывших генералов и глав Пентагона в ослаблении армии.

Немало времени министр посвятил нападкам на журналистов, писавших о моральном духе военных и истощении запасов боеприпасов во время иранской кампании. Он заявил:

«Свободная пресса, конечно, важна, но партийный активизм, который намеренно порочит войска, — это антиамериканизм. Это мерзко. Это национальное предательство. Это, по сути, госизмена».

Хегсет анонсировал инициативы в сфере автономного оружия, технологий, строительства баз и внутреннего производства боеприпасов. Он пообещал повысить роль капелланов в армии и назвал веру важнейшей опорой республики. На этой неделе министр также отменил бессрочные должности гражданских преподавателей в военных академиях, чтобы те были «сосредоточены на летальности и боеготовности».

Год назад Хегсет выступал в Куантико перед сотнями срочно созванных генералов и адмиралов. Тогда он уже обещал сократить число четырехзвездных генералов и адмиралов на 20%, а общее число высших офицеров — на 10%.