Бывшие управляющие Capital Group и Goldman Sachs запускают хедж-фонд, в котором акции будут подбирать ИИ-агенты

Ветераны Уолл-стрит Алекс Попа и Чарльз Элкан привлекают деньги в новый хедж-фонд, который в основном будут вести ИИ-агенты и модели, сообщает Bloomberg. Первый инвестиционный продукт их компании Poesis под названием AI Clarity откроется для внешних клиентов в начале следующего года. С августа основатели вкладывают в него собственные средства.

46-летний Попа больше 15 лет проработал в Capital Group, где был портфельным управляющим фонда Growth Fund of America, а еще раньше он был советником премьер-министра Румынии по экономике. 63-летний Элкан руководил направлением машинного обучения в Goldman Sachs. По словам собеседников агентства, со временем партнеры хотят создать мультистратегический фонд для институциональных инвесторов и управлять миллиардами долларов, имея меньше 100 сотрудников.

AI Clarity вкладывается в 80–100 акций крупных американских компаний и рассчитывает держать их около трех лет. ИИ-агенты отбирают бумаги и решают, когда покупать и продавать, а при признаках спада страхуют риски короткой позицией по фондовому индексу. Попа и его команда задают лимиты и утверждают сделки. В октябре их портфель потерял 0,3%, тогда как индекс S&P 500 упал почти на 1%.

В Poesis, которая базируется в калифорнийском Менло-Парке, сейчас работают 10 человек. Плата за управление составит 1%, за результат — 20%. Ранее компания провела недельный эксперимент, в котором команды агентов полностью автономно вели две стратегии — долгосрочную в духе Уоррена Баффетта и быструю рыночно-нейтральную. Обе не вышли за рамки своих мандатов.

Ранее сообщалось, что мировые фондовые рынки обвалились из-за опасений инвесторов, что победа демократов на выборах в Конгресс США приведет к ужесточению регулирования ИИ. Крупные хедж-фонды понесли значительные убытки. По данным агентства, VARA в октябре потерял 33%, Tiger Global — 8,5%, Whale Rock — около 8%.