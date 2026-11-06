Мировые фондовые рынки обвалились после победы демократов в Конгрессе США из-за опасений инвесторов по поводу регулирования ИИ — Bloomberg

Мировые фондовые рынки продолжают падать на фоне опасений инвесторов, что победа Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс США приведет к ужесточению регулирования искусственного интеллекта и замедлению развития отрасли. Особенно сильно пострадали азиатские рынки, где значительную долю занимают технологические компании, сообщает Bloomberg.

В пятницу, 6 ноября, южнокорейский индекс KOSPI упал на 6% — до 5059,69 пункта. Японский Nikkei 225 также потерял около 6%, опустившись до 57 434,77 пункта, и приблизился к переходу в «медвежий рынок» — так называют снижение котировок на 20% и более относительно недавнего максимума. Значительное падение наблюдалось и на Тайване.

Распродажа затронула американские рынки. Накануне технологический индекс Nasdaq пережил худшую торговую сессию со времен пандемии COVID-19. Однако утром в пятницу фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 0,9%, а на S&P 500 — на 0,1%.

Инвесторы опасаются, что получившие контроль над обеими палатами Конгресса демократы могут ограничить развитие инфраструктуры искусственного интеллекта. В последние годы именно масштабные инвестиции в ИИ и связанные с ним технологии были одним из главных факторов роста акций крупнейших американских технологических компаний.

На фоне падения рынков значительные убытки понесли и крупные хедж-фонды. По данным источников Bloomberg, фонд VARA в октябре потерял 33%, Tiger Global — 8,5%, а основной фонд Whale Rock — около 8%. Последний при этом сохранил доходность с начала года на уровне примерно 34%.

Дополнительное давление на мировую экономику оказывает рост цен на энергоносители на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Нефть Brent торгуется около $100 за баррель. Глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что регулятор, вероятно, будет вынужден вновь повысить процентную ставку, если стоимость энергоносителей вернется к недавним максимумам. В четверг Банк Англии уже поднял ставку до 4%.

По словам Бейли, ускорение инфляции практически неизбежно даже в случае быстрого снижения напряженности на Ближнем Востоке.