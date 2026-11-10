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МВД рекомендует регионам расселять мигрантов так, чтобы не допустить возникновения анклавов — Колокольцев

The Insider
Владимир Колокольцев. Фото: ТАСС

Владимир Колокольцев. Фото: ТАСС

МВД России подготовило рекомендации, как не допустить возникновения национальных анклавов на территории России. Как передает РБК, об этом заявил глава ведомства Владимир Колокольцев, выступая в Совете Федерации. По его словам, рекомендации одобрены правительством РФ и скоро будут направлены властям регионов.

«Здесь вопрос идет и о подборе жилья со стороны крупных работодателей для иностранных граждан. Но главное, все прекрасно понимают, что допускать анклавного проживания их никоим образом нельзя», — заявил Колокольцев.

Рекомендации подготовлены по поручению зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, который ранее говорил о необходимости помешать возникновению этнических анклавов. «Компактное проживание иностранцев обычно — в любой стране, кстати, не только в нашей — не способствует их адаптации. И соответственно, не способствует правильному применению российских законов и правильному, законопослушному поведению», — заявил Медведев в апреле.

В прошлом году в Совбезе также говорили об угрозе возникновения устойчивых замкнутых анклавов, где российские законы якобы не соблюдаются в полном объеме. Тогда заместитель секретаря Совета безопасности Александр Гребëнкин отметил, что речь идет о регионах, в которых присутствуют места компактного проживания моноэтнических групп. Гребëнкин также добавил, что особую опасность представляют иностранные граждане, незаконно находящиеся в России.

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Публикация:«МВД рекомендует регионам расселять мигрантов так, чтобы не допустить возникновения анклавов — Колокольцев»

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