Сбербанк запустил цифровую платформу для массового завоза рабочих из Индии

Сбербанк вместе с сервисом «Работа.ру» открыл цифровую платформу для найма иностранных работников, и первым — и пока единственным — направлением стал целевой ввоз рабочей силы из Индии. Об этом сообщила пресс-служба банка, на которую ссылается ТАСС. Позднее, как утверждают в Сбербанке, сервис распространится и на другие зарубежные рынки.

Платформа сводит в одном контуре российских работодателей, рекрутинговые компании за рубежом и российские организации, которые берут на себя оформление документов и переезд нанятых работников. Каждому участнику цепочки выделен собственный защищенный личный кабинет. Иностранные партнеры подыскивают кандидатов и загружают их данные, а российские отвечают за юридическое сопровождение, подготовку бумаг и связь с нанимателями.

Выбор Индии в банке объяснили масштабом ее трудовой эмиграции и нехваткой работников в России. Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов заявил:

«Свыше 18 млн индийских трудовых мигрантов уже работают за пределами Индии в более чем 10 странах мира. При этом дефицит кадров в российской экономике сегодня оценивается в 2,6 млн человек. Поэтому первой страной, с которой начала работать наша цифровая платформа, стала Индия. Мы хотим помочь российскому бизнесу быстрее нанимать иностранных специалистов».

Работодателю в личном кабинете доступно оформление заявок на подбор персонала с описанием требований к соискателям и отслеживанием того, на каком этапе находится их исполнение. Там же можно изучить анкеты кандидатов, их документы, фотографии и видеозаписи. Отдельный блок отвечает за документооборот — по готовым шаблонам формируются приглашения и гарантийные письма от нанимателя, уведомления о прибытии иностранцев, а также заявления на разрешение на работу и СНИЛС. Возможности сервиса покажут на стенде Сбера на Восточном экономическом форуме.

Индия за последние годы превратилась в главный источник визовой рабочей силы для России. Как писал The Insider, на 2026 год ей выделили 90 тысяч квот на разрешения на работу — больше, чем Китаю с его 89 тысячами, хотя еще в 2024 году индийцы с 36 тысячами разрешений заметно уступали китайцам с 62 тысячами. Резкий рост начался после межправительственного соглашения о привлечении трудовых мигрантов, заключенного в 2025 году.