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Tesla вернет предоплату за Cybertruck многим клиентам, поскольку не успеет выполнить предзаказы до закрытия производства пикапа

The Insider
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Tesla придется вернуть предоплату за электропикап Cybertruck многим покупателям, поскольку число заказов намного превышает производственные возможности компании. Об этом заявил глава Tesla Илон Маск в соцсети Twitter (X). На прошлой неделе компания объявила, что сворачивает выпуск пикапа на своем заводе в Техасе.

Маск написал:

«Мы постараемся выпустить как можно больше машин, прежде чем закрыть линию примерно через восемь месяцев, но придется вернуть депозиты многим людям».

Незадолго до этого Маск сообщил, что Tesla введет дополнительную рабочую смену, чтобы выполнить оставшиеся заказы на Cybertruck до демонтажа линии в следующем году.

О сворачивании производства глава Tesla объявил 6 ноября. Выпуск пикапа планируется прекратить к середине 2027 года, а освободившиеся мощности направить на роботакси Cybercab, на которое компания делает главную ставку в сфере беспилотного вождения.

Tesla начала поставки Cybertruck в конце 2023 года, однако спрос на пикап оказался намного ниже ожиданий Маска. По данным автомобильного справочника Kelley Blue Book, в прошлом году продажи Cybertruck в США упали на 48% — до 20 237 машин. Ранее Маск прогнозировал, что ежегодные продажи модели смогут достичь 250 тысяч автомобилей.

Серийное производство Cybercab на заводе Giga Texas Tesla запустила в апреле. Это полностью беспилотное двухместное такси без руля и педалей. Прототип машины Маск представил осенью 2024 года и тогда обещал, что Cybercab поступит в продажу в 2027 году по цене менее $30 тысяч.

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Публикация:«Tesla вернет предоплату за Cybertruck многим клиентам, поскольку не успеет выполнить предзаказы до закрытия производства пикапа»

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