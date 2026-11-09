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В особняке бывшего президента Парагвая обнаружили тайное хранилище с израильской системой защиты. Экс-президента арестовали после импичмента

The Insider
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В Парагвае сотрудники прокуратуры и полиции обнаружили тайное хранилище в особняке бывшего президента страны Сантьяго Пеньи, отстраненного от должности на фоне крупного банковского скандала. Хранилище скрыто за фальшивой стеной и оборудовано бронированной дверью со сложной системой безопасности израильского производства. Следователям не удалось ее открыть, сообщает парагвайская газета ABC Color.

Обыск прошел 8 ноября в летней резиденции Пеньи в районе Сьерво-Куа, примерно в 50 км от столицы Парагвая Асунсьона. Следователи обнаружили в одной из комнат потайную дверь, к которой ведет коридор. По данным La Nación, дверь оснащена системой безопасности седьмого уровня, предполагающей несколько способов идентификации: распознавание лица или радужной оболочки глаза, сканирование отпечатка пальца, ввод PIN-кода и использование специальных ключей. 

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Строительство особняка обошлось примерно в 7,7 млрд парагвайских гуарани (около $1,23 млн). В мае 2024 года Пенья получил в Ueno Bank два кредита на общую сумму около $500 тысяч для финансирования строительства. Ежемесячные платежи по ним составляли около $38 тысяч — почти в шесть раз больше его президентской зарплаты.

Банковский кризис привел к импичменту президента

Обыск проводится в рамках расследования краха Ueno Bank, который на прошлой неделе был закрыт Центральным банком Парагвая из-за неплатежеспособности. В результате около 3 млн клиентов — примерно половина населения страны — лишились доступа к своим вкладам. Восемь руководителей банка были арестованы.

Прокуратура подозревает Пенью в злоупотреблении доверием и использовании финансовых ресурсов в личных интересах. По версии следствия, бывший президент способствовал размещению государственных средств в Ueno Bank, акционером контролирующей группы которого он оставался до 2025 года. При этом банк выдавал незаконные кредиты компаниям, связанным с его владельцами.

6 ноября на фоне массовых протестов Конгресс Парагвая отстранил 47-летнего Пенью от должности в результате ускоренной процедуры импичмента. На следующий день его заключили под стражу и поместили на территорию военного полка в Асунсьоне.

Президентские полномочия перешли к вице-президенту Педро Альяне. Он распорядился освободить пострадавших от банковского кризиса от связанных с ним штрафов и пеней. По данным нового главы государства, почти 1,2 млн вкладчиков уже вернули около $158 млн. Выплаты остальным клиентам должны продолжиться в течение недели.

При этом, как выяснили журналисты ABC Color, даже после отстранения Пеньи его летнюю резиденцию продолжали охранять военнослужащие Президентского эскортного полка.

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Публикация:«В особняке бывшего президента Парагвая обнаружили тайное хранилище с израильской системой защиты. Экс-президента арестовали после импичмента»

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