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В Парагвае арестовали экс-президента Сантьяго Пенью. Ему объявили импичмент после разорения банка, который обслуживал половину страны

The Insider
Сантьяго Пенья. Фото: пресс-служба президента Тайваня / Flickr

Сантьяго Пенья. Фото: пресс-служба президента Тайваня / Flickr

Суд в Парагвае арестовал Сантьяго Пенью — президента, которому парламент страны объявил импичмент 6 ноября. Как сообщает Reuters, его будут содержать под стражей на территории военной базы. Экс-президенту предъявлены обвинения в злоупотреблении доверием и управлении активами в личных интересах.

Пост президента Парагвая занял вице-президент Педро Альяна. Он будет исполнять обязанности главы государства до окончания президентского срока в 2028 году.

Выдвинутые против Пеньи обвинения связаны со скандалом вокруг цифрового банка Ueno, который 3 ноября был принудительно передан под управление Центробанка Парагвая из-за нехватки капитала. В результате клиенты сервиса потеряли доступ к своим счетам — речь идет о 3 млн человек, что составляет почти половину населения страны. Арестован также бывший глава Центробанка Карлос Карвальо.

Как пишет OCCRP, ранее Пенья владел акциями холдинговой компании, которой принадлежал Ueno. Издание отмечает, что в банке хранились в том числе государственные средства.

5 ноября Пенья объявил, что уйдет в отставку. Однако парламент на фоне уличных протестов, начавшихся в столице, инициировал процедуру импичмента, поскольку в случае отставки Пенья сохранил бы иммунитет от уголовного преследования.

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Публикация:«В Парагвае арестовали экс-президента Сантьяго Пенью. Ему объявили импичмент после разорения банка, который обслуживал половину страны»

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