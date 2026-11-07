Трамп предложил главе UFC Дане Уайту стать пресс-секретарём Белого дома и позвать в помощники Хабиба Нурмагомедова

Президент США Дональд Трамп заявил, что предложил главе UFC Дане Уайту занять должность пресс-секретаря Белого дома. В качестве помощников Уайта он предложил привлечь нескольких известных бойцов смешанных единоборств, включая Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева.

«Я рад объявить, что великому Дане Уайту, жесткому бойцу и воину, предложили должность пресс-секретаря Соединённых Штатов», — говорится в заявлении, приписываемом Трампу.

Помимо Нурмагомедова и Махачева, в список предполагаемых помощников вошли Джастин Гейджи, Дэниел Кормье, Аманда Нуньес и Кайла Харрис.

«Я попросил его взять с собой помощников, хотя некоторые из них не из нашей страны. Нам нужны эти люди, чтобы защищать нас от безумных левых. Дана станет пресс-секретарём, какого ещё никогда не было. Дана, пожалуйста, соглашайся на эту работу!»

Дана Уайт — президент UFC и давний сторонник Трампа. Он неоднократно публично поддерживал политика, в том числе выступал на мероприятиях Республиканской партии.

О согласии Уайта занять должность и реакции перечисленных спортсменов не сообщается.