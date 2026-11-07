Россия выделила почти миллиард рублей на бронированные скорые для оккупированных территорий Украины

Правительство России выделило 892,3 млн рублей на закупку бронированных автомобилей скорой помощи для оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Соответствующее распоряжение от 7 ноября 2026 года, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, изучил The Insider.

Деньги выделяются Минстрою России из резервного фонда правительства и будут перечислены региональным бюджетам. При этом средства разрешено направлять не только на приобретение новых автомобилей, но и на возмещение расходов на бронированные скорые, которые местные власти уже понесли.

Наибольшую сумму получит оккупированная Донецкая область — 347,8 млн рублей. Луганской области выделят 217,4 млн рублей, Запорожской — 218,4 млн, Херсонской — 108,7 млн рублей. Таким образом, на Донецкую и Луганскую области приходится более 63% всего финансирования.

Закупки бронированного медицинского транспорта в этих регионах начали готовить ещё до принятия распоряжения. В сентябре Минздрав оккупированной Запорожской области разместил запрос ценовой информации на 20 бронированных автомобилей скорой помощи: 19 машин класса B, предназначенных для оказания экстренной медицинской помощи, и одну машину класса C, оснащённую для проведения реанимационных мероприятий и интенсивной терапии.

В октябре власти оккупированной Луганской области объявили о планах приобрести пять бронированных скорых класса B с защитой БР-3. Одновременно предусматривалась закупка средств индивидуальной защиты для медицинских работников и детекторов беспилотников. Такое оснащение указывает на необходимость защиты медицинских бригад от угроз, связанных с применением дронов.

В Херсонской области областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф также запрашивал цены на бронированные автомобили класса B. В закупочной документации предусматривалась поставка до декабря 2026 года.

В распоряжении не указаны количество автомобилей, их технические характеристики, производители и стоимость отдельных машин. Не уточняется, каким медицинским учреждениям передадут транспорт и будет ли он использоваться для эвакуации раненых военнослужащих.

Минстрою поручено заключить соглашения о предоставлении средств региональным бюджетам, проконтролировать их использование и представить правительству отчёт до 1 марта 2027 года.