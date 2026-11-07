Германия приобретёт половину производителя танков Leopard 2 и гаубиц PzH 2000 — Handelsblatt

Правительство Германии, по всей видимости, достигло соглашения о приобретении 50% акций германо-французского оборонного концерна KNDS, который производит танки Leopard 2 и самоходные артиллерийские установки PzH 2000. Об этом сообщает профильное издание Hartpunkt со ссылкой на Handelsblatt, получивший доступ к конфиденциальным правительственным документам. Стоимость сделки не раскрывается.

KNDS был создан в 2015 году в результате объединения немецкого производителя бронетехники Krauss-Maffei Wegmann и французской государственной компании Nexter. Согласно публикации, после сделки Германия и Франция будут владеть концерном на паритетных началах — по 50% акций.

Первоначально планировалось, что в 2026 году KNDS проведёт первичное размещение акций (IPO), продав на бирже 20% капитала. В результате доли Германии и Франции должны были составить по 40%. Однако от выхода на биржу, по данным СМИ, отказались из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры.

Если сделка состоится, она станет крупнейшим случаем прямого участия немецкого государства в капитале оборонного предприятия. Берлин получит возможность непосредственно влиять на стратегию одного из ключевых европейских производителей бронетехники на фоне увеличения оборонных расходов и перевооружения европейских армий после российского вторжения в Украину.

На фоне войны в Украине и растущей угрозы со стороны России европейские страны стремятся не только увеличить закупки вооружений, но и обеспечить расширение собственных производственных мощностей. Получив половину KNDS, Германия сможет непосредственно участвовать в принятии решений об инвестициях, модернизации заводов и увеличении выпуска бронетехники.

Немецкое подразделение KNDS выпускает танки Leopard 2 и самоходные гаубицы PzH 2000, которые в том числе поставлялись Украине. Совместно с Rheinmetall концерн также производит колёсные бронетранспортёры Boxer.

Приобретение доли в KNDS усилит роль немецкого государства в оборонной промышленности: Берлин будет выступать не только заказчиком вооружений, но и совладельцем одного из крупнейших их производителей.