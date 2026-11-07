Британия запустила разведывательный спутник и испытывает систему защиты от космических угроз России

Министерство обороны Великобритании объявило о начале испытаний новой системы обнаружения угроз спутникам на фоне опасных сближений российских военных космических аппаратов с западными спутниками. Проект Inaros предусматривает размещение наземных датчиков в Великобритании, Австралии и на Кипре. Одновременно ведомство сообщило о выводе на орбиту нового разведывательного спутника Titania.

Российские спутники приблизились к западным на опасное расстояние

Объявление последовало через два дня после публикации расследования Reuters о маневрах российского военного спутника «Космос-2612». В середине октября он приблизился менее чем на километр к спутнику X36 финской компании ICEYE, предоставляющей радиолокационные снимки западным правительствам и военным, в том числе Украине. По оценкам некоторых специалистов, расстояние между аппаратами могло сократиться до нескольких сотен метров или даже меньше.

Заместитель госсекретаря США Томас Динанно заявил, что российский аппарат намеренно совершал опасные маневры в непосредственной близости от коммерческого спутника, а его действия соответствовали характеру операций с применением орбитального оружия.

«Это похоже на репетицию атаки», — заявил Reuters военный аналитик Грег Гиллингер из американской компании Integrity ISR. По его словам, настолько близкое сближение не требуется ни для разведывательного наблюдения, ни для радиоэлектронного подавления. Эксперт предположил, что Россия могла отрабатывать возможность физического поражения спутника.

Более того, после октябрьского инцидента два других российских военных аппарата начали сближаться с орбитой ещё одного спутника ICEYE — X37. Об этом Reuters сообщили специалисты, отслеживающие перемещения космических объектов.

При этом назначение российских маневров достоверно не установлено. Командующий космическими силами Германии генерал-майор Михаэль Траут отметил, что подобные сближения могут использоваться для наблюдения, инспекции или вмешательства в работу спутников, но сами по себе не доказывают подготовку нападения. Российское Минобороны на запрос Reuters не ответило.

Британия создает подразделения для противодействия космическим угрозам

О растущей угрозе со стороны России британские военные предупреждали еще в сентябре. Начальник штаба ВВС Великобритании Харв Смайт указывал на опасные маневры российских аппаратов вблизи финских коммерческих спутников и попытки нарушения сигналов GPS. По его словам, космос уже превратился в сферу ведения боевых действий независимо от того, хотят этого государства или нет.

23 сентября Великобритания объявила о создании первого специализированного подразделения для противодействия угрозам спутникам — 3-й эскадрильи космического воздействия. В отличие от подразделений, занимающихся наблюдением и предупреждением, она должна получить возможности для активного противодействия, включая радиоэлектронную борьбу и нарушение работы враждебных космических систем.

Новые датчики и разведывательные спутники

Новый проект Inaros предусматривает испытания трех нейроморфных датчиков, разработанных британско-австралийской компанией Optera. Они фиксируют изменения освещенности, позволяя отслеживать перемещения объектов в космосе. В перспективе технология может стать основой системы раннего предупреждения об опасных сближениях и другой подозрительной активности возле британских спутников. Пока речь идет об экспериментальной системе, а не о средствах физического уничтожения космических аппаратов.

Одновременно Великобритания расширяет собственную группировку военных разведывательных спутников. Аппарат Titania массой около 100 кг был запущен в октябре 2026 года с помощью ракеты SpaceX из Калифорнии. Он предназначен для наблюдения за военной активностью на Земле и стал вторым спутником программы ISTARI после Tyche, выведенного на орбиту в 2024 году. В дальнейшем к ним должны присоединиться аппараты Juno и Oberon.