В аэропорту Перу у пассажиров изъяли три тысячи тарантулов. Контрабандой их хотели переправить в Германию в грязных носках

Сотрудники таможенной службы в аэропорту перуанской столицы Лимы изъяли у нескольких пассажиров три тысячи тарантулов. Пауков хотели контрабандой отправить в Германию, пишет агентство Agence France-Presse.

При досмотре на таможне сотрудники аэропорта заметили необычное движение внутри чемоданов трех пассажиров. Владельцами багажа были двое граждан Германии и гражданин Польши. Они собирались лететь в Германию.

При досмотре в чемоданах обнаружили грязные носки, а внутри них — пауков. Это были как яйца и детеныши, так и взрослые особи. Всего насчитали порядка 3000 тарантулов.