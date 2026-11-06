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Новости

В аэропорту Перу у пассажиров изъяли три тысячи тарантулов. Контрабандой их хотели переправить в Германию в грязных носках

The Insider
Фото: AFP

Фото: AFP

Сотрудники таможенной службы в аэропорту перуанской столицы Лимы изъяли у нескольких пассажиров три тысячи тарантулов. Пауков хотели контрабандой отправить в Германию, пишет агентство Agence France-Presse. 

При досмотре на таможне сотрудники аэропорта заметили необычное движение внутри чемоданов трех пассажиров. Владельцами багажа были двое граждан Германии и гражданин Польши. Они собирались лететь в Германию. 

При досмотре в чемоданах обнаружили грязные носки, а внутри них — пауков. Это были как яйца и детеныши, так и взрослые особи. Всего насчитали порядка 3000 тарантулов. 

X (Twitter)https://twitter.com/OANN/status/2118175418582994986

Пассажиров задержала полиция, специализирующаяся на экологических преступлениях. Они предстанут перед судом. Один из задержанных оказался исследователем, изучающим именно тарантулов. Имена контрабандистов не раскрываются. 

Некоторые из видов найденных пауков оказались редкими и находящимися на грани вымирания. Другие еще даже не описаны наукой. По оценкам Национальной службы лесного хозяйства и охраны дикой природы (SERFOR), цена некоторых особей может достигать в Европе 500 евро. Потенциально это означает оборот до 1,5 млн евро за одну такую поездку. 

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Публикация:«В аэропорту Перу у пассажиров изъяли три тысячи тарантулов. Контрабандой их хотели переправить в Германию в грязных носках»

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