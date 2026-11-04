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Прокуратура США попросила суд прекратить дело ученой Ксении Петровой. Ее задержали из-за попытки ввезти в страну эмбрионы лягушек

The Insider
Фото: The Boston Globe

Фото: The Boston Globe

Прокуратура США попросила суд прекратить дело ученой из России Ксении Петровой, задержанной в феврале 2025 года из-за эмбрионов лягушек. Это следует из судебных документов, появившихся накануне. Внимание на них обратил американист и юрист Игорь Слабых. 

Из документа следует, что прокуратура просит суд закрыть дело без возможности предъявить обвинения повторно. 

Главный аргумент — большие ресурсы, которые прокуратуре приходилось тратить на обвинения в этом деле. Сторона защиты утверждала, что преследование Петровой — избирательное. Весной 2026-го суд решил проверить эти заявления и обязал прокуратуру передать сведения о других пассажирах, которые тоже не декларировали подобные эмбрионам материалы, и данные о подобных таможенных проверках. 

В прокуратуре посчитали, что поиск этих сведений потребует много времени и ресурсов. В итоге ведомство решило, что «затраты на продолжение этого дела перевешивают общественный интерес в его разрешении». В прокуратуре, впрочем, по-прежнему считают, что обвинение было обоснованным. 

Ксения Петрова работала в Гарвардской медицинской школе, она жила в США с 2023 года. В феврале 2025 года ее задержали по прилете в Бостон из Франции. В багаже девушки нашли коробку с эмбрионами когтистых лягушек, которые, по ее словам, она везла по просьбе научного руководителя. Петрова не декларировала образцы: позже в интервью она призналась, что не знала, что это нужно делать. 

В июне 2025-го Петрову освободили под залог, тогда же присяжные пришли к выводу, что в деле Петровой есть достаточно доказательств для официального обвинения в контрабанде. Ее также обвинили в даче ложных показаний и сокрытии существенных фактов. По обвинению в контрабанде ученой грозило до 20 лет тюрьмы и штраф в размере до $250 тысяч. По дополнительным обвинениям — до пяти лет тюрьмы и штраф на такую же сумму.

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Публикация:«Прокуратура США попросила суд прекратить дело ученой Ксении Петровой. Ее задержали из-за попытки ввезти в страну эмбрионы лягушек»

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