Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

81.79

EUR

92.16

OIL

99.65

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

151

 

 

 

 

 

Новости

Правительство разрешит российским авиакомпаниям еще два года пользоваться иностранными самолетами, которые не вернули после начала войны

The Insider
Фото: Bloomberg

Фото: Bloomberg

Российский Минтранс подготовил проект постановления правительства, который продляет особый режим эксплуатации самолетов и двигателей, взятых российскими авиакомпаниями в лизинг у иностранных. Им будет разрешено пользоваться такими самолетами еще два года. Об этом пишут «Ведомости». 

Соответствующий режим был введен еще в марте 2022 года. Это произошло после того, как иностранные компании потребовали вернуть взятые в аренду самолеты, а их техническое обслуживание и поставка запчастей из-за рубежа прекратились. 

Принятый тогда документ позволил российским авиакомпаниям не возвращать самолеты, взятые в лизинг до 24 февраля 2022 года. Страховать и проводить их техобслуживание разрешили по российским правилам. Такой режим изначально действовал до 2024 года, затем его продлили до конца 2026-го. 

Новый проект постановления снова предлагает продлить действие этой нормы — на этот раз до конца 2028 года. В Минтрансе объяснили это необходимостью «защиты прав юридических лиц в связи с действиями недружественных стран».

Участники рынка в разговоре с «Ведомостями» называют эту меру по-прежнему крайне актуальной. На февраль 2022-го у российских авиакомпаний было 515 смолетов, взятых в аренду у иностранных компаний. Часть из них была арестована за рубежом, часть вернули или выкупили: осталось 407. Из них примерно в половине случаев (для 202 бортов) авиакомпаниям удалось урегулировать претензии иностранных лизингодателей. 

При этом на практике, как отмечает газета, западные лизингодатели считают подобные контракты расторгнутыми. Тем не менее, с ними продолжаются расчеты: рубли зачисляют на специальные счета в российских банках. Однако иностранные фирмы не могут ими воспользоваться, пока действуют санкции.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Правительство разрешит российским авиакомпаниям еще два года пользоваться иностранными самолетами, которые не вернули после начала войны»

Популярное

  1. Спасибо деду за победу: из-за Трампа демократы получили хорошие шансы на большинство в обеих палатах Конгресса
  2. Гость в погонах. The Insider установил шпиона, вломившегося в резиденцию Африканского союза в Эфиопии: это ГРУ-шник, связанный с хакерами
  3. Системная ошибка: российский рынок IT оказался в глубоком кризисе
  4. Брюссельская копипаста: новый пакет санкций ЕС был сделан с помощью LLM, он пестрит ошибками и полностью игнорирует Китай
  5. Укрощение слона: как демократы повлияют на курс Трампа в случае победы в обеих палатах

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте