Правительство разрешит российским авиакомпаниям еще два года пользоваться иностранными самолетами, которые не вернули после начала войны

Российский Минтранс подготовил проект постановления правительства, который продляет особый режим эксплуатации самолетов и двигателей, взятых российскими авиакомпаниями в лизинг у иностранных. Им будет разрешено пользоваться такими самолетами еще два года. Об этом пишут «Ведомости».

Соответствующий режим был введен еще в марте 2022 года. Это произошло после того, как иностранные компании потребовали вернуть взятые в аренду самолеты, а их техническое обслуживание и поставка запчастей из-за рубежа прекратились.

Принятый тогда документ позволил российским авиакомпаниям не возвращать самолеты, взятые в лизинг до 24 февраля 2022 года. Страховать и проводить их техобслуживание разрешили по российским правилам. Такой режим изначально действовал до 2024 года, затем его продлили до конца 2026-го.

Новый проект постановления снова предлагает продлить действие этой нормы — на этот раз до конца 2028 года. В Минтрансе объяснили это необходимостью «защиты прав юридических лиц в связи с действиями недружественных стран».

Участники рынка в разговоре с «Ведомостями» называют эту меру по-прежнему крайне актуальной. На февраль 2022-го у российских авиакомпаний было 515 смолетов, взятых в аренду у иностранных компаний. Часть из них была арестована за рубежом, часть вернули или выкупили: осталось 407. Из них примерно в половине случаев (для 202 бортов) авиакомпаниям удалось урегулировать претензии иностранных лизингодателей.

При этом на практике, как отмечает газета, западные лизингодатели считают подобные контракты расторгнутыми. Тем не менее, с ними продолжаются расчеты: рубли зачисляют на специальные счета в российских банках. Однако иностранные фирмы не могут ими воспользоваться, пока действуют санкции.