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Один из ведущих медицинских вузов России передали агентству, которое исследует долголетие и подчиняется лично Путину

The Insider
Коллаж создан с помощью ChatGPT

Коллаж создан с помощью ChatGPT

Правительство России передало Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова (РНИМУ) из ведения Минздрава Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), деятельностью которого руководит непосредственно Владимир Путин. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин 3 ноября. В сообщениях ФМБА и университета передача названа созданием «единого контура развития российских биотехнологий».

ФМБА перешло в непосредственное подчинение Путину в июне 2024 года по его указу № 522. До этого агентство подчинялось правительству. ФМБА возглавляет бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова. Ведомство, в частности, отвечает за медицинское обеспечение работников атомной, космической и оборонной промышленности, а также организаций с повышенными радиационными, химическими и биологическими рисками.

Передачу университета власти объясняют необходимостью объединить научные и образовательные ресурсы. По данным ФМБА, кафедры РНИМУ уже работают на базе 12 научных центров агентства, а всего организации совместно создали 36 кафедр. Среди направлений сотрудничества названы генотерапия, иммуномедицина, нейротехнологии и биоинформатика. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что объединение позволит развивать образовательные программы в области биомедицинских и генетических технологий. В ФМБА заверили, что университет не станет закрытым ведомственным вузом.

Передача происходит на фоне развития в России масштабных государственных программ в области биотехнологий и продления жизни. Как в мае 2026 года писала The Wall Street Journal, российские власти финансируют программу борьбы со старением стоимостью $26 млрд, предусматривающую, в частности, биопечать органов, генную терапию и пересадку органов от генетически модифицированных животных. По данным издания, программу курируют дочь Путина Мария Воронцова и глава Курчатовского института Михаил Ковальчук.

Исследования в смежных областях ведутся и в структурах ФМБА. В частности, отдел медицинской геномики агентства занимается изучением биологического возраста и генетических особенностей старения, а Центр биомедицинских и аддитивных технологий — регенеративной медициной и разработкой методов биопечати органов и тканей.

В сентябре 2025 года Путин во время визита в Китай обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном возможность достижения бессмертия с помощью биотехнологий. Их разговор случайно попал в прямой эфир. «С развитием биотехнологий человеческие органы можно постоянно пересаживать, и люди могут жить все моложе и моложе и даже достичь бессмертия», — передал слова Путина переводчик. Си Цзиньпин в ответ заявил, что в этом столетии люди, возможно, смогут доживать до 150 лет.

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Публикация:«Один из ведущих медицинских вузов России передали агентству, которое исследует долголетие и подчиняется лично Путину»

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