Экс-совладелец завода «Росатома» попросил убежища во Франции. Британская судья усомнилась в справедливом суде в России

Бывший совладелец Соликамского магниевого завода Игорь Пестриков, заочно приговоренный в России к 8 годам колонии, попросил политического убежища во Франции. Это следует из решения Высокого суда Англии и Уэльса. Как обнаружил The Insider, рассматривавшая дело британская судья Джулия Диас усомнилась в том, что бизнесмен сможет добиться справедливого судебного разбирательства в России.

Пестриков обратился в британский суд с иском против бывшего председателя совета директоров Соликамского магниевого завода Александра Гутина. Ранее бизнесмен говорил «Ведомостям», что требует $1 млрд компенсации за потерю долей в Соликамском магниевом заводе и Ловозерском горно-обогатительном комбинате. Оба предприятия были национализированы в 2022 году и впоследствии перешли под контроль «Росатома».

В судебных документах говорится, что Пестриков обвиняет Гутина и других бывших совладельцев предприятий, включая Петра Кондрашева, Сергея Кирпичева и Тимура Старостина, в сговоре с целью отстранить его от управления бизнесом и организовать передачу контроля над заводами государственной корпорации «Росатом». По версии истца, Гутин, представлявший продавца акций, кипрскую Canemare Enterprises, еще в 2015 году намеренно оформил сделки таким образом, чтобы впоследствии российские власти смогли признать их незаконными и вмешаться в управление предприятиями. Гутин обвинения отвергает.

Как следует из решения суда, по состоянию на 25 июня 2026 года ходатайство Пестрикова о предоставлении убежища во Франции еще находилось на рассмотрении. Получил ли он этот статус впоследствии, неизвестно.

Британская судья усомнилась в возможности справедливого суда в России

Разбирательство в Лондоне завершилось не в пользу Пестрикова. Гутин оспорил право британского суда рассматривать иск, поскольку к моменту вручения судебных документов в октябре 2025 года уже постоянно проживал на Кипре. Судья признала, что представленные им документы, включая посадочные талоны, сведения о банковских операциях и аренде жилья, подтверждают его переезд. В результате суд признал вручение документов недействительным и отменил производство по делу, не рассматривая обвинения в сговоре по существу.

The Insider обнаружил в решении примечательное замечание судьи о российском правосудии. Диас отметила, что, хотя основные обстоятельства спора связаны именно с Россией, существуют серьезные основания предполагать, что Пестриков не сможет добиться там справедливого судебного разбирательства. Некоторые аргументы защиты Гутина, утверждавшей обратное, она назвала слабыми.

Еще одна деталь, обнаруженная The Insider в судебных материалах, касается стоимости проигранного процесса. Расходы Гутина на юридическую защиту превысили £500 тысяч. Судья выразила удивление столь высокой суммой для относительно простого процессуального спора и отказалась утверждать ее без дополнительной проверки. Тем не менее Пестрикова обязали предварительно выплатить ответчику £100 тысяч.

В России бизнесмена приговорили к 8 годам колонии

Игорь Пестриков приобрел около 25% акций Соликамского магниевого завода в 2015 году. В мае 2022 года суд удовлетворил иск прокуратуры о возвращении государству 89,5% акций предприятия, принадлежавших четырем крупным акционерам. Основанием стало признание приватизации завода в 1990-х годах незаконной.

В апреле 2025 года Соликамский городской суд заочно приговорил Пестрикова к 8 годам колонии. Согласно версии обвинения, он похитил 250 млн рублей, принадлежавших компании, а затем попытался получить еще 2,5 млрд рублей под видом выкупа принадлежащей ему доли в связанном предприятии. Пестриков находился за пределами России, а уголовное дело рассмотрели без него.

При этом еще в июле 2025 года РБК Пермь писал, что к уголовному делу была приобщена справка Интерпола от 19 апреля 2024 года, в которой преследование Пестрикова характеризовалось как политическое и направленное на лишение его имущественных прав. Российская апелляционная инстанция не согласилась с такой оценкой и оставила восьмилетний срок в силе.

История национализации Соликамского магниевого завода затронула не только крупных собственников. В марте 2024 года The Insider писал, что суд постановил изъять акции предприятия у частных инвесторов, многие из которых приобрели их на бирже. Решение раскритиковали председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и Московская биржа, предупреждившие об угрозе доверию инвесторов.

Национализированный завод продолжает поставлять сырье в Европу

После национализации Соликамский магниевый завод и Ловозерский комбинат вошли в структуру «Росатома». Комбинат добывает редкоземельное сырье, которое перерабатывается в Соликамске. В октябре 2026 года The Insider писал, что Евросоюз по просьбе Эстонии исключил Соликамский магниевый завод и его директора Руслана Димухамедова из проекта нового санкционного списка. Причина — зависимость европейской промышленности от поставок предприятия.

По данным расследовательского проекта «Система», с 2022 по 2024 год Соликамский магниевый завод поставил эстонской NPM Silmet редкоземельного сырья на сумму свыше $50 млн. Продукция этого предприятия используется в европейской автомобильной, электронной, авиационной промышленности и производстве ветрогенераторов.