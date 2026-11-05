Депутат «Единой России» попросил Путина передать ему заводы Coca-Cola. У ее бизнеса в РФ более €1 млрд ликвидных средств

Алтайский производитель напитков «Бочкари», принадлежащий депутату регионального парламента от «Единой России» Вадиму Смагину, попросил Владимира Путина передать ему во временное управление российский бизнес Coca-Cola. Речь идет о компаниях «Мултон» и «Мултон партнерс», выпускающих напитки «Добрый», Rich, «Моя семья» и другие. Стоимость этого бизнеса оценивается в 245 млрд рублей. Как выяснил The Insider, на счетах российских подразделений международной группы Coca-Cola HBC, включая «Мултон», к июлю 2026 года находилось более €1 млрд.
По данным «Коммерсанта», обращение было направлено президенту в середине октября, после чего его передали на рассмотрение в правительство. Один из собеседников издания утверждает, что предложение получило частичную поддержку профильных вице-премьеров. «Бочкари» предложили назначить себя временным управляющим двух компаний, которые до 2022 года занимались в России розливом Coca-Cola и других международных брендов. О принятии такого решения властями пока не сообщалось.
Авторы обращения утверждают, что приостановка инвестиций иностранным собственником негативно влияет на российскую экономику и налоговые поступления. Кроме того, они ссылаются на поддержку Украины международной Coca-Cola и ее спонсорство спортивных соревнований, к участию в которых не допускаются российские спортсмены. В случае получения управления «Бочкари» обещают инвестировать в том числе в оккупированные Россией территории Украины и финансировать благотворительные программы.
Более миллиарда евро на российских счетах
Как обнаружил The Insider, финансовые документы иностранного собственника показывают, что российский бизнес группы продолжает накапливать значительные денежные средства. Согласно отчетности Coca-Cola HBC, на 3 июля 2026 года российские подразделения группы, включая «Мултон», располагали €1,04 млрд денежных средств и их эквивалентов. На конец 2025 года эта сумма составляла €850,2 млн. То есть за полгода она увеличилась на €190,3 млн, или на 22,4%. €1,04 млрд — совокупные средства российских подразделений группы, а не исключительно двух компаний, управление которыми хотят получить «Бочкари». На изменение суммы в евро могли влиять и валютные курсы. В том же документе Coca-Cola HBC отмечает, что санкции и другие ограничения затрудняют вывод прибыли из РФ.
Последняя отчетность Coca-Cola HBC также не свидетельствует о прекращении деятельности российского бизнеса. В опубликованном 4 ноября сообщении компании говорится, что в третьем квартале объем продаж напитков в России увеличился на высокий однозначный процент по сравнению с тем же периодом 2025 года. Точного значения компания не приводит. Она также называет российский бизнес финансово самостоятельным.
Согласно годовому отчету Coca-Cola HBC, выручка группы в России в 2025 году составила €1,61 млрд против €1,36 млрд годом ранее — это рост почти на 19%. Для сравнения: выручка «Бочкарей» за тот же год составила 8,64 млрд рублей. Как подсчитал The Insider, российские подразделения международной группы получили примерно в 18 раз больше выручки, чем компания, претендующая на управление ее активами. При этом речь идет о показателях разного круга юридических лиц.
Депутат, который уже купил активы иностранной компании после вмешательства Путина
Владелец 97,9% «Бочкарей» Вадим Смагин — не только предприниматель, но и действующий депутат Алтайского краевого законодательного собрания от «Единой России». Как следует из официальной биографии, он работал в региональном парламенте с 2011 года, в предыдущем созыве занимал должность заместителя председателя комитета по аграрной политике. В сентябре 2026 года Смагин вновь получил депутатский мандат и вошел во фракцию «Единой России» в новом составе парламента.
В сентябре 2026 года Смагин уже приобрел российские заводы международной компании Canpack, производящей алюминиевые банки для напитков. Эта сделка состоялась после того, как 31 декабря 2025 года Путин передал российские предприятия Canpack под временное управление другой компании — «Стальэлемент». В августе 2026 года временное управление было отменено, а 10 сентября Canpack завершила продажу российских активов.
Согласно официальному сообщению Canpack, компания получила за доли в бывших российских предприятиях $122 млн. Ранее она признала убыток от утраты контроля над ними в размере $354,7 млн, подчеркнув, что это существенно ниже ее оценки справедливой рыночной стоимости активов на тот момент. Покупателем предприятий, как сообщал РБК, стал именно Вадим Смагин. В случае с Canpack он выступал покупателем уже после отмены временного управления. Введение временного управления само по себе не означает перехода права собственности государству или назначенной им компании. Однако пример Canpack показывает, что за таким решением может последовать продажа российских активов иностранным собственникам.
Стоимость «Мултона» аналитики оценивают не менее чем в 245 млрд рублей. Из них 150 млрд рублей приходится на сам бизнес, а 95 млрд рублей — на денежные средства.
Российская Coca-Cola продолжила зарабатывать после 2022 года
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину компания Coca-Cola прекратила производство своих международных брендов в России, однако ее производственные мощности продолжили работать под местными марками — в частности, в продаже появился «Добрый Cola».
В апреле 2024 года The Insider писал, что российское подразделение Coca-Cola «Мултон партнерс» по итогам 2023 года увеличило чистую прибыль в четыре раза, до 10,25 млрд рублей. Выручка тогда достигла 77,3 млрд рублей.