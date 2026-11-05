Депутат «Единой России» попросил Путина передать ему заводы Coca-Cola. У ее бизнеса в РФ более €1 млрд ликвидных средств

Алтайский производитель напитков «Бочкари», принадлежащий депутату регионального парламента от «Единой России» Вадиму Смагину, попросил Владимира Путина передать ему во временное управление российский бизнес Coca-Cola. Речь идет о компаниях «Мултон» и «Мултон партнерс», выпускающих напитки «Добрый», Rich, «Моя семья» и другие. Стоимость этого бизнеса оценивается в 245 млрд рублей. Как выяснил The Insider, на счетах российских подразделений международной группы Coca-Cola HBC, включая «Мултон», к июлю 2026 года находилось более €1 млрд.

По данным «Коммерсанта», обращение было направлено президенту в середине октября, после чего его передали на рассмотрение в правительство. Один из собеседников издания утверждает, что предложение получило частичную поддержку профильных вице-премьеров. «Бочкари» предложили назначить себя временным управляющим двух компаний, которые до 2022 года занимались в России розливом Coca-Cola и других международных брендов. О принятии такого решения властями пока не сообщалось.

Авторы обращения утверждают, что приостановка инвестиций иностранным собственником негативно влияет на российскую экономику и налоговые поступления. Кроме того, они ссылаются на поддержку Украины международной Coca-Cola и ее спонсорство спортивных соревнований, к участию в которых не допускаются российские спортсмены. В случае получения управления «Бочкари» обещают инвестировать в том числе в оккупированные Россией территории Украины и финансировать благотворительные программы.